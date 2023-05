Con l’arrivo degli anime in tutto il mondo, il pubblico intorno a questo immenso medium si è espanso e quindi anche le varie case di produzioni hanno deciso di investire ulteriormente in questo settore, al momento più prolifico che mai.

Con i 7 migliori anime composti da una sola stagione noi vogliamo scavare in queste produzioni, mettendo al centro le opere più belle composte da una sola stagione, da divorare come le vostre patatine preferite.

In realtà la lista sarebbe lunghissima, anche se da quest’ultima ne vogliamo consigliare solamente 7 appunto, scavando tra vecchio e nuovo.

I 7 migliori anime composti da una sola stagione non vuole stilare una classifica, ma tenta semplicemente di donare dei forti consigli soprattutto ai nuovi appassionati, elencando dei titoli presenti anche sulle piattaforme streaming che ormai hanno preso il dominio per quanto riguarda tale medium.

I 7 migliori anime composti da una sola stagione

Berserk (1997)

Cyberpunk: Edgerunners

Devilman: Crybaby

Paranoia Agent

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Trigun (Serie classica)

Neon Genesis Evangelion

Berserk (1997)

Non poteva mancare la serie animata più fedele del momento al manga di Kentaro Miura, dove a oggi non abbiamo più avuto un prodotto decente degno di trasporre al massimo l’anime e il cuore di Berserk.

Nonostante la serie si pone solamente come un “prologo” della storia, la qualità è eccelsa e negli anni è riuscita sempre e comunque a catturare il cuore di milioni di appassionati: ci sarà un motivo?

Cyberpunk: Edgerunners

In esclusiva per Netflix lo Studio TRIGGER ha tirato fuori davvero una piccola grande perla di animazione, regalando al pubblico emozioni uniche. Anche se non è il vostro genere vi chiediamo di dargli una possibilità, vista e considerata la sua durata e le sue numerose tematiche trattate.

Devilman: Crybaby – I 7 migliori anime composti da una sola stagione

Diventato un cult di Netflix forse gran parte del pubblico l’avrà già vista, ma allo stesso tempo ci teniamo a consigliarvela in questa lista. Composta da 1 stagione di 10 episodi questa potrebbe essere la giusta serie da gustare in “binge watching” nonostante l’enorme “pesantezza” delle sue tematiche.

La serie tiene fede all’immenso lavoro di Go Nagai con il suo Devilman appunto, dove nonostante trascorsi 50 anni affronta tematiche inquietantemente attuali capaci di suscitare nel pubblico delle riflessioni profonde e personali.

Paranoia Agent

Chi ama il maestro Satoshi Kon, di certo non può non conoscere questa serie composta da 13 episodi, presente su Prime Video. Il talento visionario e registico di Kon produce ancora una volta un’opera degna del suo nome, lavorando su tematiche complesse, sfaccettate e attuali.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Per quanto assurdo (visto che la serie è composta di 64 episodi ndr), il prodotto in questione ha solamente una stagione, che adatta alla perfezione gli eventi raccontati all’interno del manga di Arakawa. Quindi se non avete letto quest’ultimo e volete godervi comunque la storia, “Brotherhood” è la serie che fa per voi.

Trigun (Serie Classica)

Trigun è una serie composta da 23 episodi, che adatta i primi volumi dell’omonimo manga, che ha ispirato anche il recente reboot “Stampede”.

Detto questo, sia se avete amato quest’ultima, sia che avete voglia di recuperare un classico questa serie composta solamente da una stagione fa veramente al caso vostro, considerando anche la sua valenza storica e culturale all’interno del medium anime.

Neon Genesis Evangelion – I 7 migliori anime composti da una sola stagione

Ci siamo: anche se successivamente sono usciti dei film, anche se dopo sono arrivati altri lungometraggi facenti parte del progetto “Rebuild”, la serie classica di Evangelion è composta solamente da 1 stagione con 26 episodi, quindi se tutto il materiale citato vi ha sempre confuso, sappiamo che questa serie è un ottimo “start up”.