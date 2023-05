Nicola Gargiulo 2023-05-16T17:00:04+02:00 Autori: Diana Ault Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 19,90 Cartonato – Colori Data di pubblicazione: 16/03/2022

Cook Anime è il libro di ricette definitivo per tutti gli appassionati degli anime, specie per quel pubblico che da sempre ha sognato di cucinare tutti i deliziosi cibi divorati dai loro personaggi preferiti.

Raccolto in un elegante cartonato da Planet Manga il ricettario di Diana Ault si pone come il libro definitivo per quanto riguarda l’arte culinaria vista all’interno degli anime.

Appena aperto il libro, una volta superata l’introduzione ci ritroviamo di fronte alla tabella dei contenuti, così da immergerci da subito all’interno del mondo descritto da questo vero e proprio manuale:

Portate principali

Contorni e Bento

Street Food

Drinks e Dessert

Successivamente l’autrice ci offre una sorta di “dispensa” prima di cominciare con la descrizione delle ricette. Tutti gli ingredienti descritti devono essere sempre presenti quando si decide di cucinare una pietanza di “Cook Anime”.

Diana, la mente dietro questa piccola grande perla ha voluto donare al pubblico appassionato la possibilità di cucinare tutte le pietanze presenti all’interno dei vari anime, come ben sappiamo spesso e volentieri anche inventate di sana pianta.

Proprio qui notiamo il grande lavoro dell’autrice, viste che quest’ultima ha analizzato il tutto passo passo per renderne veritiere e appetibili queste ricette, come accennato spesso inventate dagli autori degli anime e dei manga da cui queste ultime sono tratte.

Cook Anime: cucinate le vostre ricette preferite della cultura nipponica

L’impostazione del testo è molto elegante e semplice e spiega alle perfezione come portare a termine le vostre pietanze nella maniera più efficace e buona possibile. Si parte con la classica spiegazione nel dettaglio, che riguarda l’accorpamento degli ingredienti e la procedura di preparazione, cottura e via discorrendo.

Inoltre sulla colonna di destra notiamo anche uno spazio dedicato alla curiosità culinaria della ricetta e dell’anime da cui quest’ultima è tratto, rendendo il tutto sicuramente molto immersivo per gli appassionati. I piatti sono ispirati da anime come Naruto, Bungo Stray Dogs, Dragon Ball, Wolf Children, Cowboy Bebop e molti altri.

Come accennato il libro si pone veramente come l’opera magna, definitiva, dove all’interno sono appunto presenti tutti i piatti visti nel panorama anime nipponico, nonostante la maggior parte di questi non esiste all’interno del menù reale.

Infatti la maggior parte dei cibi presenti all’interno del libro sono stati studiati, composti e perfezionati dall’autrice, che ha posto a tutti gli appassionati un manuale definitivo, fatto e composto grazie alla sua passione e al suo cuore fondendo alla perfezione la cucina e l’amore verso il noto medium giapponese.