One Piece è una storia incredibile, anche se il suo autore lo è ancora di più. Così come leggiamo su CBR l’autore del manga ha donato una cifra consistente alla sua città natale donando una mano successivamente al disastro causato da un terremoto.

Così come leggiamo sul profilo Twitter @Sandman_AP la città di Kumamoto, in Giappone, è stata colpita da un devastante terremoto, e per questo l’artista ha proposto di ergere statue dei personaggi di One Piece per sostenere gli sforzi di ricostruzione.

All’interno della città sono state quindi costruite delle statue raffiguranti gli otto personaggi del manga e la popolazione ha contestato il tutto affermando che la manovra in questione avrebbe sprecato il denaro dei contribuenti.

Le proteste si sono accese per un po di tempi, fino a quando la popolazione ha scoperto che Oda ha commissionato la creazione delle statue donando quindi 6 milioni di dollari al Paese, da quel momento le critiche si sono successivamente spente.

I residenti di Kumamoto scoprirono che Oda aveva donato di tasca sua oltre 800 milioni di yen (circa 5,91 milioni di dollari) a Kumamoto.

La donazione in questione è stata divisa in due “tranche” una per un totale di 500 milioni di yen e l’altra per un totale di 300 milioni di yen. All’epoca della donazione, i 500 milioni di yen rispecchiavano la taglia del personaggio Monkey D. Luffy nel manga One Piece, solo che quest’ultimo ragionava in Berry ovviamente.

Dopo la notizia della generosa donazione di Oda, coloro che inizialmente disapprovavano le statue hanno messo a tacere le loro proteste.

