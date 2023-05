Mamoru Oshii, noto soprattutto per il film anime di culto Ghost in the Shell sta attualmente partecipando a un videocorso online su Narō, discutendo con i suoi stupendi dell’importanza e del valore di essere un regista.

I video mostrano tutta l’essenza di Oshii, che con un grande cuore cerca di lasciare un’eredità rilavante a chiunque lo stia seguendo nelle sue lezioni e anche nelle sue opere. Il noto regista è ancora attivo nella scena, grazie a Vladlove nel febbraio 2021 e a The Fire Hunter nel gennaio 2023, dove si è prestato come sceneggiatore.

Come leggiamo dalla fonte ANN Oshii ha deciso di fare questo corso per via dei seguenti motivi: “In realtà ho pensato di raccogliere tutte le mie idee e le mie opinioni sul mondo della regia; visto che non sono un critico o un grande scrittore, per me sarebbe stato troppo scrivere un libro.

Ho deciso di partecipare a questo corso perché così avrei fatto in modo di registrare una mia lezione per poi montarla in seguito.”

Il regista ha volto poi la sua attenzione sull’importanza di analizzare e guardare i film altrui: “Che siano anime oppure dei film con attori in carne e ossa, si deve essere preparati per spulciare e guardare in tutti i modi possibili una pellicola.

Quando si parla di arte, musica e via discorrendo, la gente non si pone dubbi sul fatto che occorrano delle competenze specifiche per essere capite al meglio, mentre quando ci sono di mezzo i film tutti si sentono in diritto di voler criticare senza sapere, o peggio convinti delle loro ipotesi e congetture.”

Mamoru Oshii parla alla prossima generazione di autori di anime e film

Il regista è noto per molti altri progetti, anche se il film d’animazione di fantascienza del 1995, Ghost in the Shell lo ha portato al successo internazionale di critica e commerciale. Dopo il successo di Ghost in the Shell, Oshii è stato coinvolto in vari progetti come Jin-Roh – The Wolf Brigade, Blood: The Last Vampire e The Sky Crawlers.

Fonte Anime News Network