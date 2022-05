Ghost in the Shell: SAC_2045 - Condivisa l'opening ufficiale dell'anime Netflix

Il gruppo musicale Millennium Parade ha condiviso la loro opening creata appositamente per Ghost in the Shell: SAC_2045, il prossimo anime Netflix ispirato alla serie cult.

Il progetto Millennium Parade di Daiki Tsuneta esegue sia la sigla di apertura “Secret Ceremony” che la sigla finale “No Time to Cast Anchor”.

L’etichetta creativa di Tsuneta, PERIMETRON, ha prodotto anche la sequenza d’apertura, mentre i membri di Millennium Parade Shū Sasaki e Yūhei Kanbe hanno diretto la sequenza d’apertura.

Flying Dog ha prodotto le musiche e Sony Music Labels ha collaborato alle sigle.

La seconda stagione è stata presentata in anteprima mondiale su Netflix lunedì. La serie presenta un ritorno di fiamma inerente al cast.

Lo show presenta anche uno staff che ritorna, tra cui i registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki e gli studi di anime Production I.G e Sola Digital Arts.

L’illustratore russo Ilya Kuvshinov (The Wonderland) è tornato anche come character designer. Nobuko Toda (Sweetness & Lightning, The case files of Jeweler Richard) e Kazuma Jinnouchi (Busou Shinki: Moon Angel) hanno composto le musiche.

La prima stagione ha debuttato su Netflix in tutto il mondo nell’aprile 2020 con 12 episodi. Il presidente di Production I.G.

USA, Maki Terashima-Furuta, aveva precedentemente dichiarato durante un’intervista che l’anime avrebbe avuto due stagioni da 12 episodi, con Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) alla regia di una delle stagioni e Shinji Aramaki (Appleseed) alla regia dell’altra.

Kōkaku Kidōtai SAC_2045 Jizoku Kanō Sensō (Ghost in the Shell: SAC_2045 – Guerra sostenibile), il film compilation della prima stagione, è stato proiettato in Giappone nel novembre 2021 per un periodo limitato di due settimane in 20 sale. Netflix ha iniziato a trasmettere il film in streaming il 9 maggio.

Ecco la sinossi originale della saga:

Nel 2029, grazie al supporto delle istituzioni, Daisuke Aramaki e Motoko Kusanagi ricevono i fondi necessari per creare una propria squadra di soccorso internazionale, in realtà un’organizzazione antiterroristica d’élite posta sotto il controllo del ministro dell’interno ma con molta libertà di manovra e chiamata ufficialmente Sezione di Sicurezza Pubblica numero 9.

Nell’arco di varie missioni portate a termine con successo, la Sezione 9 inizia a indagare su un pericoloso cybercriminale che si fa chiamare il Marionettista, la cui attività principale è il ghost hacking, cioè la presa di controllo della mente umana.

Gli agenti della Sezione 9 scoprono infine che il Marionettista è un’intelligenza artificiale particolarmente avanzata, nata all’interno di un progetto governativo segreto e poi sfuggita al suo controllo, che ha preso coscienza della propria esistenza e richiede di poter essere accettata come forma di vita a tutti gli effetti.

Il Marionettista, che vuole ottenere un ghost umano per passare a uno stadio superiore dell’evoluzione e creare una propria discendenza, convince Kusanagi, che all’inizio è scettica, a fondersi con la sua coscienza.

Dopo questo evento, Kusanagi, che deve affrontare un processo pubblico per delle irregolarità commesse in servizio, abbandona la Sezione 9 per mettersi in proprio.