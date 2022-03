Ghost in the Shell: SAC_2045 - Una bellissima e nuova Key Art dedicata alla serie rivela la data d'uscita

Ghost in the Shell: SAC_2045 è stato rivelato nel corso del panel all’Anime Japan 2022 quindi, la piattaforma streaming ha mostrato il trailer riguardante le serie di prossima uscita, accendendo la gioia di tutti gli appassionati.

Il filmato rivela la sigla “Don’t Break Me Down” di Scott Matthew e la data d’uscita ufficiale: il 23 Maggio 2022. La serie sviluppata presso Production I.G. e Sola Digital Arts, debutterà ufficialmente su Netflix nel corso di questa primavera.

I precedenti episodi di Ghost in the Shell: SAC_2045 sono stati rilasciati con una tranche di 12 episodi, e quindi si presume che anche questa seconda stagione contenga lo stesso numero di puntate.

Ghost in the Shell: SAC_2045 is back for season 2! here's the trailer ¡Llega la temporada 2 de Ghost in the Shell: SAC_2045! ¡Dentro tráiler! pic.twitter.com/VZvbzJmeES — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 27, 2022

and some fresh key art! pic.twitter.com/VUArVMN9rt — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 27, 2022

Ecco la sinossi originale della saga:

Nel 2029, grazie al supporto delle istituzioni, Daisuke Aramaki e Motoko Kusanagi ricevono i fondi necessari per creare una propria squadra di soccorso internazionale, in realtà un’organizzazione antiterroristica d’élite posta sotto il controllo del ministro dell’interno ma con molta libertà di manovra e chiamata ufficialmente Sezione di Sicurezza Pubblica numero 9.

Nell’arco di varie missioni portate a termine con successo, la Sezione 9 inizia a indagare su un pericoloso cybercriminale che si fa chiamare il Marionettista, la cui attività principale è il ghost hacking, cioè la presa di controllo della mente umana.

Gli agenti della Sezione 9 scoprono infine che il Marionettista è un’intelligenza artificiale particolarmente avanzata, nata all’interno di un progetto governativo segreto e poi sfuggita al suo controllo, che ha preso coscienza della propria esistenza e richiede di poter essere accettata come forma di vita a tutti gli effetti.

Il Marionettista, che vuole ottenere un ghost umano per passare a uno stadio superiore dell’evoluzione e creare una propria discendenza, convince Kusanagi, che all’inizio è scettica, a fondersi con la sua coscienza.

Dopo questo evento, Kusanagi, che deve affrontare un processo pubblico per delle irregolarità commesse in servizio, abbandona la Sezione 9 per mettersi in proprio.