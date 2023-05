Con le storie longeve come One Piece è facile imbattersi in confronti diretti tra le varie saghe e spesso nelle discussioni il pubblico ha confermato l’amore verso quella di Marineford, la celebre battaglia dei pirati contro la Marina, luogo dove Ace perse la vita, come purtroppo ben sappiamo.

Quel “breakpoint” fu inevitabile per Luffy e anche grazie a questo evento il Capitano dei Mugiwara decise di allenarsi per due anni lontano da tutto, così da evitare nuovamente in futuro quanto successo ad Ace verso un altro gruppo del suo equipaggio.

L’epicità e i momenti alti di quella Saga non si sono ancora replicati, anche se Wano ha ovviamente dato filo da torcere a quest’ultima. Ma perché questa premessa? Semplicemente perché stando a un recente Tweet del sempreverde @Sandman_AP, a quanto pare lo stesso Oda sottovaluta questa saga.

Oda (2012): Una delle cose che mi spinge a continuare con questa storia e il fatto di disegnare la saga finale. Quest’ultima sarà così sorprendente che farà sembrare l’arco di Marineford niente. L’arco di Marineford è stato solo un viaggio secondario per me. Non mi aspettavo che fosse così popolare.

One Piece: il pensiero riduttivo di Oda sulla Saga di Marineford

Oda (2012): One thing that motivates me to keep drawing One Piece is that I want to draw the final saga.🔥 The final saga will be so amazing that it makes the Marineford arc look like nothing. Marineford arc was just a side trip to me. I didn't expect it to be so popular. pic.twitter.com/cTYWrtcZCr — sandman (@sandman_AP) May 9, 2023

Il discorso di Oda è molto chiaro e forse senza neanche volerlo mette in un gradino abbastanza basso l’ormai leggendaria Saga con al centro anche Barbabianca. L’entusiasmo dell’autore di One Piece nel mostrare al suo pubblico gli eventi concerni alla saga finale è sicuramente forte, vista anche la dichiarazione discussa in sede.

Con questo l’autore non vuole di certo rinnegare la Saga di Marineford, anche se a detta sua quest’ultima per lui era solamente una vicenda di transizione, dove alcune morti giovavano a determinati personaggi, così da ricevere un “boost” o un motivo per trainare avanti la storia, così come accaduto con il timeskip di due anni.

Cosa ne pensate di questa dichiarazione?

Fonte Twitter Sandman_AP