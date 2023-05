Tramite la fonte Kudasai abbiamo la possibilità di raccogliere degli interessanti commenti al riguardo di questa affermazione. Su un noto forum giapponese la maggior parte degli appassionati perde interesse negli anime una volta raggiunti i 30 anni, così come confermano le testimonianza in calce.

“Vivo in solitudine da oltre 10 anni ormai e mi sono sempre tenuto compagnia con gli anime, i manga, internet e i videogiochi. Tutto questo ha cominciato ad annoiarmi verso i 28 anni, per poi stufarmi verso i 30. Non ho nient’altro da fare in certi periodi, per questo ci perdo ancora tempo, anche se l’interesse è ormai scemato.

Anni fa non avrei mai creduto di stufarmi di queste mie passioni, visto che correvo da scuola o dal lavoro subito a casa per collegarmi a internet per guardare anime.

Ora il tutto non mi soddisfa più e non ho neanche più voglia di guardare tutte le serie animate che vorrei; pensate che stavo per lasciare il lavoro per dedicarmi alle mie passioni, ma poi non l’ho fatto più”.

La maggior parte degli anime sono solo per ragazzini? Dopo i 30 anni stufano?

Sempre dalla stessa fonte leggiamo un’altra testimonianza al riguardo: “Se crei una vita vuota, rimane vuota. Niente ha senso alla fine, specie se per riempire i vuoti si è consumati anime come delle patatine nel corso dell’esistenza.

Forse la passione scema perché si ha uno shock, un effetto di ritorno alla realtà, quindi anche per questo si dovrebbero intraprendere delle attività produttive o mettere su famiglia. Se non si produce, o non si vive di passioni alla fine il vuoto dell’anima ci trascinerà inevitabilmente nell’oblio”.

Poi ancora un altro utente: “Prima di imbattermi in questa considerazione divoravo anime come se non ci fosse un domani e insieme acquistavo merch e andavo spesso e volentieri a qualsiasi spettacolo o fiera dedicata. Quando sono tornato alla realtà ho perso interesse nel medium, dedicandomi ad altro.”

Voi cosa ne pensate della questione?

