The First Slam Dunk: Inoue festeggia l’arrivo del film in Italia

The First Slam Dunk ormai è uscito nelle sale italiane, dove dall11 al 17 maggio offrirà al pubblico appassionato di visionare finalmente l’opera animata firmata dallo stesso Inoue, autore originale del manga di Slam Dunk, nonché regista e scrittore del film campione d’incassi in Giappone.

Dopo essersi classificato tra i 10 film anime più visti di sempre in Giappone, e sedicesimo tra le pellicole più viste di sempre questo film vuole donare nuova linfa vitale al franchise, nonostante l’immortale apprezzamento del pubblico al riguardo di questo straordinario spokon, ancora sulla cresta dell’onda dopo più di 30 anni.

Per celebrare l’arrivo di The First Slam Dunk in Italia lo stesso Inoue Takehiko ha deciso di pubblicare sui suoi social un’illustrazione di Miyagi, insieme a un messaggio di ringraziamento per il pubblico nostrano, sempre fedele e amante dell’opera magna del sensei:

“Ciao Italia, come state tutti quanti? Grazie di cuore per il vostro supporto per tutto questo tempo. Sono felicissimo che il film #THEFIRSTSLAMDUNK uscirà oggi nei cinema Italiani!”

Sono felicissimo che il film #THEFIRSTSLAMDUNK uscira' oggi nei cinema Italiani! pic.twitter.com/4lwWLI7Q9u — 井上雄彦 Inoue Takehiko (@inouetake) May 10, 2023

Il messaggio di ringraziamento è ben visibile nella caption e nonostante questo il saluto è stato anche inserito all’interno del disegno volto al festeggiamento dell’arrivo del lungometraggio in territorio nostrano. Su uno sfondo azzurro compare il vero protagonista del film, ovvero Miyagi, uno dei magici 5 dello Shohoku.

Mentre mostra uno dei suoi tesori più grandi, la palla da Basket, leggiamo una scritta “Ciao, Italia”, dove il nome del Paese porta i colori verde, bianco e rosso, onorando così il nostro territorio che ha avuto modo di accogliere il film nelle sale grazie alla distribuzione di Anime Factory.

Il successo in Giappone è stato incredibile e allo stesso tempo le prime recensioni italiane hanno dato davvero il giusto sprint al pubblico ancora incerto del film, visto e considerato anche il cambio di stile per quanto riguarda le animazioni, completamente in CGI. Cosa ne pensate?

Fonte Twitter Ufficiale Inoue