One Piece è un manga shonen e ciò significa che presenta tutte le caratteristiche tipiche di questo genere di manga. Infatti non mancano di certo i combattimenti di qualità, attraverso i quali le vicende del viaggio di Rufy si sviluppano in modo più dinamico. Con gli scontri tra i vari personaggi Oda ha potuto presentare ai lettori il potenziale di Rufy e della sua ciurma e dei poteri del Frutto del Diavolo.

Ma bisogna ricordare che One Piece è in corso da ben 26 anni e quindi Oda non ha potuto dedicare spazio ad ogni singolo scontro, seppur molto interessante. Infatti è sempre necessario dare spazio ai protagonisti della serie, piuttosto che ai personaggi secondari che nonostante tutto sono molto amati dai fan. Spesso questi sono più interessanti per molti appassionati della serie rispetto a quelli principali, per via del loro carisma e della loro immagine.

Eiichiro Oda nel manga ha semplicemente menzionato combattimenti di caratura molto più grande di quanto i fan possano immaginare. L’unica pecca è che sono avvenuti off-screen.

Queste battaglie coinvolgevano leggende della pirateria di One Piece. E sebbene i fan abbiano solo potuto assaporarne quello che è stato attraverso brevi flashback nel manga, non sarà mai abbastanza soddisfacente. Infatti con questa discussione vogliamo individuare e analizzare i 7 scontri off-screen più interessanti di One Piece.

One Piece – I 7 scontri off-screen più interessanti

Shanks vs Kaido Trafalgar Law vs Barbanera Kuzan vs Sakazuki Shanks vs Mihawk Teach vs Shanks Garp vs Roger Roger vs Barbabianca

7) ROGER VS BARBABIANCA

In questa lista non poteva mancare il Re dei Pirati e Barbabianca, considerato l’uomo più forte del mondo. L’innegabile abilità in combattimento del Re dei pirati è sempre stata vaga. I fan sono consapevoli della sua forza, ma non c’è mai stato modo di poter assistere in modo approfondito, attraverso dei flashback, la reale potenza del Re dei Pirati. Nel pieno della sua vita, i rivali e i nemici di Roger erano innumerevoli. Edward Newgate era uno dei suoi principali rivali e spesso, con i rispettivi equipaggi, si sono scontrati senza esclusione di colpi. Nonostante la rivalità, Roger e Barbabianca si rispettavano profondamente, tanto da bere tranquillamente insieme una volta terminati i loro scontri.

6) GARP VS ROGER

Il Re dei Pirati si è scontrato più volte con il viceammiraglio, e nonno di Rufy, Monkey D. Garp. Conosciuto come l’Eroe della Marina ha dato prova della sua straordinaria forza incredibile, affrontando e tenendo testa a Gold Roger. I due sono arrivati vicini ad uccidersi a vicenda in più occasioni. Hanno inoltre combattuto fianco a fianco per sconfiggere i Pirati di Rocks. Nonostante uno fosse il massimo rappresentante della pirateria e l’altro della Marina, tra i due c’era forte rispetto. Basti pensare infatti che Roger chiese a Garp di prendersi cura di suo figlio Ace, per evitare che venisse perseguitato solo per il semplice fatto di essere figlio del re dei pirati.

5) TEACH VS SHANKS

Entrambi sono Imperatori del Mare ed entrambi adesso mirano allo stesso obiettivo finale. Shanks è un pirata straordinario e carismatico e il tutto trova conferma dalla forte lealtà della ciurma e dal rispetto da parte degli altri pirati nei suoi confronti. Oda non ha mai mostrato, nemmeno attraverso un flashback, quello che era successo nello scontro tra Barbanera ed il Rosso. Tuttavia l’importante cicatrice che Shanks presenta sulla parte sinistra del volto attesta la ferocità della battaglia tra i due pirati. Teach è colui che è riuscito a lasciare il segno su un pirata come il Rosso. Dopo questo episodio, il Rosso intuì il potenziale e la minaccia del pirata. Per questo motivo è sempre stato attento alle sue mosse a tal punto da avvicinare Barbabianca per avvisarlo personalmente dei suoi timori.

4) SHANKS VS MIHAWK

In passato Shanks ha duellato più volte con Drakul Mihawk. Quest’ultimo è considerato il miglior spadaccino del mondo ed è l’obiettivo da superare per Zoro e coronare il suo sogno. Tuttavia anche il Rosso è considerato uno dei migliori spadaccini di sempre. Dopo che il Rosso ha perso il braccio, Mihawk ha perso interesse nel duellare con lui. Nonostante fossero rivali sono comunque in buoni rapporti, tanto che Shanks è riuscito a coinvolgerlo in una delle sue feste. Questi due pirati non hanno mai davvero combattuto al massimo del loro potenziale e sarebbe stato interessante se Oda avesse dedicato spazio a uno dei loro scontri estesi.

3) KUZAN VS SAKAZUKI

Probabilmente lo scontro più importante e determinante legato alla Marina. Dopo le vicende di Marineford, il grand ammiraglio non era più Sengoku e quindi c’era bisogno di un sostituto. I due che ambivano a ottenere quel titolo erano Kuzan e Sakazuki, rispettivamente conosciuti come Aokiji e Akainu. Nonostante Sengoku avesse Aokiji come suo successore, i vertici del Governo Mondiale erano più favorevoli su Akainu. Quindi i due si affrontano in battaglia a Punk Hazard per ben dieci giorni. Purtroppo Oda non ha mai mostrato nemmeno una fase di questo scontro e sarebbe stato molto interessante. Infatti la lotta è così feroce che il clima dell’isola è cambiata drasticamente.

2) TRAFALGAR LAW VS BARBANERA

Dopo le vicende di Wano, che hanno coinvolto pesantemente Rufy, Law e Kidd, il manga ha introdotto il nuovo arco narrativo. Per Law non c’è stato molto tempo per riprendersi, perché quando aveva lasciato con la sua ciurma il paese di Wano, si è ritrovato davanti a sé Teach e la sua ciurma. L’obiettivo dell’Imperatore del mare era impossessarsi delle copie del Real Poneglyph trovato proprio sull’isola dello shogun Momonosuke. Il capitolo 1081 del manga ha poi direttamente rivelato il vincitore dello scontro tra i due pirati, senza mostrare nemmeno brevemente gli sviluppi di questo scontro. Sarebbe stato interessante se Oda avesse dedicato un po’ di spazio a questa fase del manga.

1) SHANKS VS KAIDO

Tutti i fan di One Piece sono consapevoli quello che è successo durante l’arco di Marineford. Oltre al tragico incidente che ha colpito fatalmente Ace, a porre fine alle ostilità fu proprio Shanks. Poco dopo le morti di Ace e Barbabianca, Shanks infatti arriva appena in tempo per salvare Kobi da Akainu. Stupito dalla determinazione del giovane marine, annuncia di trovarsi lì per porre fine alla guerra. Ma prima di questo suo tempestivo intervento, era impegnato con Kaido, al tempo uno degli Imperatori. Quest’ultimo era intenzionato a unirsi alla guerra per la Supremazia, ma il Rosso riuscì a fermarlo in tempo. Sicuramente tra i due c’è stato uno scontro che sarebbe stato bellissimo guardare.