Dragon Ball è un’opera immensa e spesso brutale, dove numerosi personaggi (così come lo stesso Goku ndr) hanno avuto a che fare con la morte, vivendola in prima persona per poi ritornare sulla Terra grazie ai desideri espressi con le Sfere del Drago.

Nonostante nel corso del tempo le varie morti di Crilin siano diventate dei “meme” per la comunità intorno al franchise, sappiamo benissimo la distruzione interna della nostra anima quando per la prima volta abbiamo avuto modo di visionare le varie dipartite di questo personaggio, ancora oggi il miglior amico di Goku.

Dragon Ball: quante volte è morto Crilin? Il guerriero terrestre canonicamente è morto quattro volte all’interno di tutte le serie animate (tra cui una in un futuro distopico mai avvenuto ndr), coronando un record in negativo davvero ostico da superare, anche se come ben ricordiamo anche Goku è deceduto più di una volta, così come Vegeta.

Dragon Ball: quante volte è morto Crilin?

La Saga del Grande Mago Piccolo

Tutti gli appassionati appena letto il titolo della saga sicuramente avranno scatenato all’interno del loro cuore dei sentimenti rimasti nascosti nel tempo, dove a ogni riferimento a questa storia riemergono senza pietà, anche perché stiamo parlando della prima morte di Crilin, avvenuta successivamente a un momento di grande affetto con Goku.

Successivamente al celebre Torneo che aveva messo a confronto i due allievi del Maestro Muten, dopo un momento di grande amicizia Crillin viene ucciso da uno scagnozzo del Grande Mango Piccolo, Tamburello, che con un attacco a sorpresa sulla testa del povero malcapitato uccide quest’ultimo scatenando la rabbia di Goku.

La Saga di Freezer – Dragon Ball: tutte le morti canoniche di Crilin

Questa morte è sicuramente quella più iconica e forse anche più inquietante. Poco dopo l’arrivo di Goku, Crilin e Gohan percepiscono la potenza smisurata del loro amico/padre e Freezer per vendetta decide di divertisti con il migliore amico di Goku, prima anche vittima di uno dei suoi sadici comportamenti (la celebre incornata durante la seconda trasformazione ndr).

Senza alcun preavviso il temibile nemico punta telecineticamente Crilin in un certo senso, controllando i suoi movimenti. Immobile ormai il ragazzo non ha più scampo e sotto gli occhi di Goku esplode in mille pezzi, scatenando anche in questo caso la furia del suo amico, questa volta trasformatosi in Super Saiyan.

La Saga di Majin Buu

Questa è la terza morte del personaggio, nonché l’ultima all’interno della timeline ufficiale (parlando di anime il guerriero muore solo in Dragon Ball e Dragon Ball Z ndr). Quando quasi tutti i personaggi sono dal Supremo, Majin Buu arriva sul post e il combattente si scaglia contro di lui senza speranza.

Durante alcune schivate il villain decide di chiudere lo scontro, trasformando Crilin in una barretta di cioccolato eliminandolo definitivamente dalla faccia della Terra ancora una volta. Anche in questo caso ovviamente, le Sfere del Drago saranno la soluzione giusta.

Dragon Ball: tutte le morti canoniche di Crilin

Crilin è morto solamente tre volte all’interno della timeline principale, dato che “Super” è ancora in voga al momento, quindi non esclude un’altra eventuale dipartita dell’ormai celebrissimo personaggio creato da Akira Toriyama.

Per non lasciare fuori altre cose rammentiamo un’altra morte di Crilin all’interno della timeline di Trunks del Futuro, dove per mano dell’Androide 17 viene schiacciato da un potere devastante davanti agli occhi della sua C-18. In quel caso il futuro rappresentato è un vero incubo, vista la morte di quasi tutti i guerrieri principali.

Non essendo ancora canonica dalla lista abbiamo escluso anche la scomparsa di Crilin all’interno di Dragon Ball GT, dove anziano muore per via di Super C-17 ritornando in vita dopo la sconfitta dei Draghi Malvagi. Voi quale morte di Crilin avete sofferto di più? Diteci la vostra.