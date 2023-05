In Italia il fenomeno dei manga ha cominciato a diffondersi verso la fine degli anni 70, con diversi titoli pubblicati su varie riviste. La Fabbri Editori, sulla scia dei cartoni animati, pubblicò la rivista a fumetti Il grande Mazinga, contenente una versione che non presentava scene violente e venne anche ricolorata. Nonostante questo fu comunque il primo manga pubblicato direttamente dall’edizione giapponese. In seguito vennero pubblicati due volumi unici, Io sono il grande Mazinga e Mazinger contro i Mazinger.

Nel 1980 l’editore fa poi esordire il settimanale Candy Candy, destinata a una lunga vita editoriale e alla quale si aggiunse in seguito Lady Oscar. Il successo della serie fu così importante che quando il materiale originale terminò, la serie proseguì attraverso nuove storie realizzate da autori italiani. Lo stesso anno l’Editoriale Corno pubblica sul mensile Eureka Golgo 13 e, nel 1983, Black Jack di Osamu Tezuka.

Il manga cominciò però ad affermarsi agli inizi degli anni novanta, grazie a case editrici come la Glénat, che propose la pubblicazione di Akira, e la Granata Press, con Ken il guerriero e, successivamente, la Star Comics. In questa discussione quindi il nostro obiettivo è cercare di individuare e analizzare i 15 manga più venduti di sempre, cercando di riportare qualche dettaglio approssimativo sulle vendite.

I 15 manga più venduti di sempre

15) KEN IL GUERRIERO (100 milioni di copie)

Scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara, Ken il Guerriero è una delle più popolari e influenti degli anni ottanta. Le vendite totali hanno infatti raggiunto cento milioni di copie, rendendolo uno dei manga più venduti di sempre. In Italia debutta sulla rivista Granata Press, che ne ha adattato il titolo in Ken il guerriero. L’opera è stata inizialmente serializzata sul mensile raccoglitore Zero dal 1990, per poi concludersi nel 1994 con un totale di 44 volumi. Successivamente i diritti del manga sono passati alla Star Comics, che dal 1997 al 1999 ne ha pubblicato la prima edizione fedele all’originale giapponese.

14) ASTRO BOY (più di 100 milioni di copie)

Parliamo di uno dei manga più famosi del grande Osamu Tezuka, che ha venduto circa 100 milioni di copie. Si tratta infatti di un manga molto popolare. Astro Boy è considerato uno dei personaggi immaginari simbolo della tradizione dei manga e degli anime giapponese. Il personaggio aveva già fatto il suo esordio come comprimario nella serie Captain Atom e successivamente divenne protagonista nella serie Astro Boy, pubblicata dal 3 aprile 1952 al 12 marzo 1968 in 23 volumi.

13) LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO (120 milioni di copie)

Si tratta di uno dei manga più famosi e iconici di sempre e porta la firma di Hirohiko Araki. In Italia è pubblicato dalla Star Comics dal 1º novembre 1993 e questo manga si divide attualmente in nove parti. La casa editrice italiana ha pubblicato le prime sei serie sul mensile Action ininterrottamente dal novembre 1993 all’aprile 2004. La serie fu pubblicata in formato “occidentale”, ossia con la lettura da sinistra a destra fino alla quinta e alla sesta parte, che mantengono il senso di lettura originale con poche modifiche, restando coerente con le serie precedenti. Le Bizzarre avventure di JoJo è uno dei manga maggiormente venduti di sempre, con circa 120 milioni di copie vendute.

12) BLEACH (130 milioni di copie)

Scritto e disegnato da Tite kubo, Bleach è tra i manga shonen più venduti di sempre con circa 130 milioni di copie. Distribuito in Italia dalla casa editrice Planet Manga, il manga segue le avventure di Ichigo Kurosaki, che per sbaglio riceve i poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Da quel punto la sua vita cambia e si assumerà l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà.

11) CRAYON SHIN-CHAN (148 milioni di copie)

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Yoshito Usui e la serie è famosa in Italia in quanto l’adattato anime è stato trasmesso col titolo Shin Chan. Il manga è terminato a seguito della morte dell’autore e ha raggiunto un altissimo numero di vendite, ossia circa 148 milioni di copie. Pubblicato sulla rivista Weekly Manga Action, dal 1990 al 2010 in 50 volumi, la morte di Usui ha causato l’interruzione della serie.

10) DEMON SLAYER (150 milioni di copie)

Demon Slayer è una delle serie più recenti che hanno riscosso un incredibile successo. Scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge e serializzato dal 2016 al 2020, in Italia la pubblicazione del manga avviene grazie a Star Comics dal 2019 al 2023. Il numero di copie vendute ma soprattutto stampate è impressionante, registrando circa 150 milioni di copie sparse ovunque. Nonostante la conclusione del manga, l’anime di Demon Slayer è ancora in corso con la terza stagione prodotta da Ufotable.

9) KOCHIKAME (157 milioni di copie)

Uno dei manga più incredibili di sempre è scritto e disegnato da Osamu Akimoto e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump. Le vicende ruotano attorno alle disavventure di un agente di mezza età, Kankichi Ryotsu, e sono ambientate nelle varie stazioni di polizia della parte bassa della città di Tokyo. Ininterrottamente dal 1976 al 2016, ha raggiunto i 1960 capitoli e i 200 volumi. Con il volume 151 ha raggiunto le 135.000.000 copie di vendita e al momento ha migliorato i suoi numeri arrivando a 157 milioni di copie.

8) SLAM DUNK (170 milioni di copie)

Probabilmente uno dei migliori manga incentrati sullo sport di sempre, in Giappone è senza dubbio il più influente, in quanto ha contribuito in maniera molto determinante alla diffusione e allo sviluppo del basket nella Terra del Sol Levante. Takehiko Inoue, appassionato di questo sport, è riuscito a spingere molti suoi connazionali a praticare questo sport attraverso il suo manga. In Italia il manga è stato pubblicato per la prima volta da Panini Comics e ha registrato circa 170 milioni di copie.

7) BLACK JACK (176 milioni di copie)

Scritto e disegnato da Osamu Tezuka, il manga è stato pubblicato per la prima volta nel 1973 per la casa editrice Akita Shoten. In Italia è uscita una raccolta di episodi nel 1995, stampata dalla allora Dynamic Italia e dal 2002 è stata interamente pubblicata in 25 volumi dalla Hazard Edizioni. Black Jack ha registrato circa 176 milioni di copie vendute.

6) DORAEMON (250 milioni di copie)

Doraemon è, in Italia, probabilmente il manga kodomo più famoso e amato di sempre. Scritto e disegnato da Fujiko F. Fujio e pubblicato in Giappone dal 1º dicembre 1969 al 26 aprile 1996, le 1.345 storie sono state raccolte in 45 volumi sotto l’etichetta Tentōmushi Comics. La serie conta approssimativamente 250 milioni di copie ed è considerata una delle serie manga e anime più famose e di successo di tutti i tempi e fra le icone più rappresentative della cultura pop giapponese. È stata anche fonte di ispirazione per numerosi e famosi mangaka come Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e Rumiko Takahashi.

5) NARUTO (250 milioni di copie)

Naruto ha segnato tantissimi lettori in 15 anni di serializzazione e non può che essere considerata una delle migliori serie shonen di sempre. Scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, il mangaka ha narrato la storia del ninja biondo in 700 capitoli, raccolti in 72 volumi. Planet Manga è la casa editrice italiana che ha distribuito il manga e con con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quinto manga più venduto al mondo.

4) DRAGON BALL (260 milioni di copie)

Akira Toriyama è riuscito a creare una delle serie manga e anime più popolari in assoluto. Basti pensare che i suoi volumi hanno venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo il quarto manga di sempre per numero di vendite. Critici ed esperti ne elogiano lo stile, la caratterizzazione dei personaggi e l’umorismo. È da sempre considerato uno dei migliori manga mai realizzati e uno dei più influenti.

3) DETECTIVE CONAN (270 milioni di copie)

Scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, il manga è serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 1994 ed è ancora in corso. Infatti insieme a One Piece è uno dei manga shonen più longevi di sempre. Con circa 270 milioni di copie vendute, è uno dei manga più influenti e amati di sempre che si distingue per l’originalità del genere, poiché il giallo è alquanto raro nei manga.

2) GOLGO 13 (300 milioni di copie)

Golgo 13 è un manga scritto e disegnato da Takao Saitō e dal suo studio Saitō Production. Serializzato sulla rivista Big Comic di Shogakukan dal novembre 1968, si tratta del manga più longevo ancora in corso. Questo, nonostante la morte del mangaka avvenuta nel 2021, il manga continua ad essere pubblicato come da istruzioni dell’autore. Con i suoi 207 volumi pubblicati al dicembre 2022, Golgo 13 è il secondo manga più venduto di sempre con circa 280 milioni di copie vendute.

1) ONE PIECE (516 milioni di copie)

In cima a questa lista si trova One Piece, scritto e disegnato da Eiichiro Oda e in corso dal 1997 sulla rivista Weekly Shonen Jump. One Piece gode infatti di uno straordinario successo dato che diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Nel 2015 entra nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate. In questo periodo registra oltre 300 milioni di copie vendute, ma nel 2022 il manga vende in tutto il mondo oltre 500 milioni di copie e al momento si trova a 516 milioni. Ora Oda sta lavorando alla sua fase conclusiva ma sicuramente i numeri continueranno a crescere.