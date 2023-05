Demon Slayer 3 continua sulla stessa scia concettuale di One Piece, dove gli eventi più importanti vengono animati in maniera impeccabile. Studio Ufotable ha infatti dato un grande spazio a Tanjiro nel nuovo episodio, elogiando e mettendo in mostra uno dei suoi attacchi più forti fino a questo momento.

Intanto che il protagonista ha continuato la sua lotta contro Hantengu, i suoi cloni si sono sparsi all’interno del Villaggio dei Forgiatori di Spade, scuotendo tutto l’equilibrio del luogo.

Ma dopo una attenata analisi fortunatamente il protagonista ha trovato il modo per dare filo da torcere al demon di Muzan, grazie al suo Hinokami Kagura.

Il “Respiro del Sole” al momento è l’attacco più forte del protagonista, quindi la produzione ha voluto donargli il giusto tributo con queste spettacolari animazioni che abbiamo la possibilità di recuperare tramite Comic Book e la sua ricerca di video sul noto social Twitter.

Scavando ancora di più nei suoi ricordi e nella sua anima Tanjiro scatena questa nuova tecnica di Hinokami Kagura, la Sun Halo Dragon Head Dance.

La tecnica combina le sue fiamme con quelle di Nezuko nella nuova Spada di Sangue Esplosivo di Tanjiro e con essa Tanjiro è in grado di tagliare le teste di tre cloni Hantengu in una sola volta.

Demon Slayer 3 mostra l’attacco più potente di Tanjiro

this is so good they really went off animating tanjiro’s mark scene 😭 that’s all i’m gonna say pic.twitter.com/jP2EZumux4 — rhy (@jobisky) May 7, 2023

Senza manco a dirlo la scena parla da sola e come se non bastasse oltre l’attacco nuovo la produzione ha regalato al suo pubblico un episodio incredibile, capace di far esplodere tutti i fan intorno a tale opera, rimasti a bocca aperta dopo la visione dello scontro.

Questo nuovo attacco segna una nuova crescita per Tanjiro anche a livello psicologico e mentale, ponendo così delle basi per un futuro ancora più arduo ma che grazie alla forza di volontà potrà essere più chiaro che mai. Cosa ne pensate di questo nuovo attacco? Rammentiamo la visione della serie in simulcast su Crunchyroll.

