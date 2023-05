Anche Demon Slayer offre al suo pubblico il classico fan service anime e manga, e quindi oltre i vari combattimenti e nemici la controparte erotica è sempre presente, anche se questa volta probabilmente si è superato il limite anche secondo l’opinione del pubblico.

Dopo la scena del bagno di Mitsuri gli appassionati si sono scagliati nuovamente sulla figura di Nezuko, quando in forma demoniaca “accresce” tutto il suo corpo sfociando purtroppo in un esagerazione di certo non adatta a una ragazzina di quella età, anche se al momento è impossessata da una forza demoniaca.

La questione è stata accesa nuovamente dal profilo Twitter @sadgrlsupreme, che ha punzecchiato la questione con le seguenti parole: “Per tutta la serie si comporta come una normale ragazzina Nezuko, ma quanto si trasforma in un demone le sue forme aumentano! Come è possibile questa cosa? Inoltre la trovo anche una scelta volgare”.



looks and acts like a little girl then suddenly has big boobs when she gets demon powers?? very weird and gross — jame (@sadgrlsupreme) May 3, 2023

Il profilo in questione continua: “i fan di Demon Slayer mi stanno già attaccando dopo questa affermazione, quindi scelgo di rispondere e oppormi a tale contrasto.

Io trovo strano e anche inquietante che la protagonista femminile assomigli a una bambina e si comporti come tale; mentre come se non bastasse ha letteralmente la museruola, venendo successivamente anche sessualizzata.

Solo perché ci sono alcuni buoni personaggi femminili non significa che il manga e l’anime abbiano una buona rappresentazione femminile”.

demon slayer fans already coming after me so i’m choosing violence. it is weird af that the main female character looks & acts like a child, is literally muzzled, and is also sexualized. just bc there’s a few good female characters doesn’t mean ds has good female representation https://t.co/k49iApV1jw — jame (@sadgrlsupreme) May 3, 2023

Tra le tante risposte a questa affermazione, spicca la seguente: “È un’adolescente il cui cervello è stato letteralmente fritto trasformandosi in un demone.

Lo spiegano nel manga quindi non approfondisco causa spoiler. Quest’ultimo inoltre può crescere o rimpicciolire il suo corpo a piacimento, quindi per questo succede. Le donne di solito hanno il seno quando crescono no? Tutto questo è coperto guardando l’anime.”

Molto probabilmente tali critiche sono state fatte senza una ricerca adeguata, visto che nonostante il fan service il tutto è contestualizzato all’interno della timeline del manga o dell’anime. Cosa ne pensate della questione?

