One Piece 1061, ancora animazioni da urlo: Sanji Vs Queen

Ormai One Piece è entrato da mesi nel vivo della saga di Wano e successivamente all’inizio del combattimento tra Luffy e Kaido si sono svolti anche altri incontri, con protagonisti sia Sanji che Zoro, due dei membri più potenti e importanti della ciurma di Cappello di Paglia (senza nulla togliere a tutti gli altri ndr).

Dopo King, Sanji ha continuato il suo combattimento contro Queen mettendo al centro di quest’ultimo dei colpi davvero spettacolari, animati ancora una volta in maniera impeccabile: quasi sicuramente il 2023 sarà un anno incredibile per la serie, vista anche la sua imminente apparizione riguardante la nuova forma di Luffy.

Così come leggiamo su Comic Book (e visionare in calce), l’incontro tra i due appena citati è stato osannato e pubblicizzato ampiamente in Giappone, manco fosse un incontro di MMA.

Dopo tantissimi episodi in cui i due pirati hanno dato il meglio di se, questa settimana ha concesso al pubblico di vedere la fine di tale scontro, ampliando maggiormente il valore e le capacità di Sanji, il cuoco della ciurma protagonista della storia.

Come sta accadendo da alcuni mesi l’anime sta animando in maniera impeccabile questa parte della saga di Wano, vista anche l’importanza di quest’ultima all’interno della storia: questo è accaduto anche con la fine di questo combattimento:

Da come avete potuto vedere con i vostri occhi, anche in questo caso il livello è stato mantenuto davvero su un piano altissimo viste anche alcune intuizioni geniali per quanto riguarda le tecniche utilizzate nella risoluzione di questo scontro, da troppe settimane senza una fine.

Ora che i due combattimenti secondari hanno visto quasi la loro fine, la lotta tra Kaido e Luffy si fa sempre più accesa e da come già sapete porterà a uno degli eventi anime più importanti di questo 2023. Cosa ne pensate della qualità delle animazioni in casa Toei?

