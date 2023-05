Saint Seiya – The Beginning: come è andato il debutto del live action di Toei?

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – The Beginning come ben sapete è il prossimo lungometraggio in live action prodotto dalla Toei Animation, intenta a portare sul grande schermo l’opera cult del maestro Kuramada, capace di segnare intere generazioni nel corso del tempo.

Tra l’anteprima e il debutto giapponese il film ha avuto e pubblicato già i primi dati per quanto riguarda il debutto, confermando degli incassi davvero niente male. Ricordiamo anche che in Italia arriverà solamente per pochi giorni durante il mese di giugno: dal 26 al 8 giungo come evento speciale.

Sebbene Knights of the Zodiac abbia già fatto il suo debutto in Giappone, il nuovo film della Toei ha iniziato la sua uscita anche nelle sale di Messico, America Latina, Brasile, Kenya e Romania lo scorso fine settimana, così come possiamo leggere su CB.

Box Office Mojo riporta ora i guadagni del debutto internazionale del film, con una stima di 2,4 milioni di dollari distribuiti su un incasso di 1.377.754 dollari in Messico, 310.680 dollari in Giappone, 173.731 dollari in Colombia e 45.554 dollari in Romania: non male, ma di certo non sono cifre da capogiro.

Il lungometraggio è diretto da Tomek Baginski per la Toei Animation, con Andy Cheng di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli come coordinatore degli stunt e dei combattimenti e Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) come sceneggiatori, Knights of the Zodiac arriverà nelle nostre sale durante il mese di giugno come accennato.

Interpretato da attori del calibro di Mackenyu, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl e Sean Bean, Knights of the Zodiac è stato presentato da Toei Animation e Stage 6 Films come una sorta di rivisitazione in chiave moderna del franchise, che fa della mitologia greca il suo punto cardine.

Dai primi trailer cosa vi è parso? Andrete a vederlo? Diteci la vostra al riguardo.

Fonte Comic Book