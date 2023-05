Il mondo dei manga shonen è ricco di personaggi ai quali i mangaka cercano di attribuire una personalità che si distingua il più possibile dagli altri. Infatti è molto importante cercare di creare un personaggio che sia iconico non solo dal punto di vista del design, ma anche da quello caratteriale. Alcuni dei personaggi più famosi si distinguono infatti per una loro debolezza, un loro difetto o un loro obiettivo.

Tra questi ci sono anche quei personaggi potenti, quasi imbattibili e che riescono sempre a ristabilire l’ordine, ma hanno l’aspetto innocente. Si tratta di personaggi di alcune serie manga che non sembrano minacciosi, ma al contrario deboli e che sicuramente non destano preoccupazione, ma invece sono potenti e pericolosi. In questa discussione infatti il nostro obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 7 personaggi potenti dall’aspetto innocente.

7) BISCUIT KRUEGER

Biscuit Krueger non poteva non essere presente in questa lista. Infatti parliamo di un personaggio secondario nella serie manga scritta e disegnata da Togashi, Hunter X Hunter. Si tratta di una cacciatrice di tesori professionista e per via del suo aspetto innocente, difficilmente si potrebbe considerarla pericolosa. Tuttavia, nonostante il suo aspetto infantile, Biscuit ha in realtà 57 anni, e ha completato l’esame di hunter 40 anni prima. Questo personaggio estremamente potente ma dall’aspetto di una bambina, incontra Gon e Killua una volta entrati a Greed Island. Presto però i due protagonisti scoprono che si rivela essere una donna muscolosa di mezza età. Diventa la loro allenatrice durante l’arco, aiutando a perfezionare il loro nen e aiutandoli nella ricerca del padre di Gon. Il Nen di Biscuit le consente di evocare una massaggiatrice per alleviare la fatica e ripristinare la sua aura e anche degli altri. Può anche trasformarsi nella sua vera forma, diventando molto più alta e muscolosa, cosa che disprezza ma che spesso usa come asso nella manica.

6) POCHITA

Pochita è il Diavolo Motosega, che ha vissuto per un lungo periodo con Denji come cacciatore di diavoli. Ma dopo la morte del protagonista principale, lo ha riportato in vita diventando il suo cuore. Il suo aspetto è quello di una sorta di cane di piccola taglia, ed è oggettivamente adorabile e non si penserebbe mai che in realtà si tratta di uno dei Diavoli più temuti nel mondo creato da Fujimoto. A differenza della maggior parte dei diavoli, Pochita comunicava esclusivamente attraverso latrati e piagnucolii come un vero cane. Tuttavia, dopo essersi fuso con Denji, è in grado di comunicare telepaticamente con lui. Pochita si è profondamente preso cura di Denji dopo che l’umano ha fatto lo stesso nei suoi confronti, nonostante l’odio generale del Diavolo verso l’umanità.

5) TONY TONY CHOPPER

Chopper è il medico della ciurma di Cappello di Paglia e si tratta senza dubbio di uno dei personaggi più innocenti della serie. Basti pensare che la sua taglia è la più bassa rispetto a quella dei suoi compagni. Infatti la sua ammonta a soli 1000 berry e quella quella di Nami, subito dopo la sua, a ben 366 milioni. Chopper è una renna dalle dimensioni minuscole e adorabili e nessun nemico proverebbe paura o preoccupazione dinanzi al dottore. Il suo aspetto innocente è alimentato anche dal suo carattere. Infatti è vivace, timido e a volte molto fifone, manca di aggressività e per via della sua ingenuità crede letteralmente a qualunque cosa gli venga detta. Tuttavia grazie alla sua invenzione delle Rumble Ball, Chopper riesce a modificare per tre minuti l’effetto del frutto del diavolo da lui ingerito. Ma se ne assume più di due in meno di sei ore perde il controllo delle sue trasformazioni e attivare la Monster Point. In questa forma diventare un mostro gigantesco ed è capace di distruggere un intero villaggio senza fare distinzione tra amici e nemici.

4) PRIDE/SELIM BRADLEY

Pride è il primo Homunculus creato dal Padre, rappresenta il suo orgoglio. Creato a immagine e somiglianza del Padre, si confonde tra gli esseri umani prendendo la forma di Selim Bradley, figlio del Comandante Supremo. Quindi il vero corpo di Pride risiede dentro l’ombra di Selim, che funge da “contenitore”. Nessuno potrebbe sospettare del volto di un bambino innocente e rispettoso che sotto le false spoglie di Selim Bradley, si comporta come un bambino normale. Tuttavia Pride è totalmente diverso e ha un carattere più simile a quello del Padre. Infatti disprezza gli umani e incoraggia i suoi fratelli a imitarlo e tratta gli umani come schiavi o giocattoli ed è orgoglioso della sua natura di Homunculus.

3) ZENITSU AGATSUMA

Zenitsu è tra i personaggi principali di Kimetsu no Yaiba. È un ammazzademoni e compagno di viaggio di Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e Inosuke Hashibira. Si tratta di un personaggio che oltre a sembrare innocente, non sembra assolutamente una minaccia dato che è generalmente codardo e tende a spaventarsi facilmente provando a fuggire appena scorge un qualche tipo di pericolo. Non fa che lamentarsi del proprio lavoro che non gli permetterà di vivere a lungo. Tutto quello che Zenitsu vuole è una vita normale e modesta senza dover avere a che fare coi demoni. Tuttavia quando si addormenta o sviene in battaglia diventa una forza della natura, mostrando il suo potenziale inconsciamente. Usa impeccabilmente la respirazione del fulmine e ha dato un determinante contributo nell’arco del Distretto dei Piaceri.

2) KOBENI HIGASHIYAMA

Anche Kobeni è un personaggio dall’aspetto innocente e principalmente spaventato. Infatti mostra quasi sempre un aspetto codardo della sua personalità e sono pochi i momenti di coraggio. Il suo primo confronto con il Diavolo dell’Eternità la porta a rimanere paralizzata dallo spavento. Crolla facilmente sotto pressione e scoppia in lacrime quando il gruppo rimane intrappolato nell’hotel e lei si trova di fronte alla possibilità che muoiano tutti di fame senza alcun soccorso. Ma il suo potenziale è incredibile. Infatti, secondo Himeno, Kobeni ha talento, ma è frenata dalla sua timidezza. Ciò è successivamente dimostrato quando Kobeni riesce a sconfiggere da sola Katana Man nella sua forma umana e costringe Akane Sawatari a ritirarsi.

1) ZENO

L’aspetto di Zeno è così adorabile che non si può non pensare di realizzare una serie di peluche nel merchandising di Dragon Ball Super. Tuttavia si tratta del Re di tutti i 12 Universi della serie Dragon Ball Super e si può ritenere come l’entità più potente di tutto l’universo Dragon Ball. Ma ha un aspetto infantile e innocente in molte occasioni. Può essere influenzato facilmente da una buona lotta, visto dal suo interesse ad organizzare un torneo dopo aver assistito alla lotta fra Goku e Hit.