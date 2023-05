Dragon Ball Super ha ormai avviato la nuova saga con al centro Gamma 1, Gamma 2 e il Dr. Hedo, capace di inserire anche delle nuove forme per Gohan e Piccolo. Proprio su quest’ultim andremo a incentrare questo articolo, vista anche la conferma del suo potenziale anche all’interno del manga.

Oltre la nuova forma Orange il pubblico ha avuto una conferma davvero interessante all’interno del manga, che ha confermato la capacità di Piccolo nel percepire il Ki del Super Saiyan Blue, la nuova forma di Goku e anche Vegeta ovviamente.

Tramite il sempreverde profilo Twitter @DBSChronicles possiamo analizzare anche la tavola in questione dove si parla di tutto questo, ribadendo ancora una volta che Piccolo è sempre e comunque un semi-dio.

Il primo post cita: “Ricordiamo che Piccolo è in parte Kami (Dio) dopo la sua fusione con il “Supremo”. Piccolo ha percepito il Ki di Shin in DBZ, così come Dende ha percepito quello di Beerus nell’anime DBS. Se si ha un po’ di God Ki, si può stimare la forza di Goku e Vegeta. Anche Vegeta ha percepito UIO nel capitolo 59 e Goku nel capitolo 66.”

Reminder that Piccolo is part Kami who had God Ki in him.

Piccolo sensed Shin's Ki back in DBZ, same with Dende sensing Beerus' in DBS anime.

If you have a bit of God Ki, you can estimate Goku & Vegeta's strengths.

Vegeta also sensed UIO in Ch59 & Goku in Ch66. https://t.co/2RuPbmjUrr pic.twitter.com/BChr3v3LCI

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 18, 2023