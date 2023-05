Chainsaw Man: Fujimoto rivela la il manga che lo ossessiona

Chainsaw Man è uno dei manga shonen che continua a conquistare sempre più fan in ogni angolo del mondo. Sicuramente l’adattamento anime di MAPPA ha dato una spinta ulteriore al prodotto, che è di assoluta qualità. E, chiaramente, il mangaka, Tatsuki Fujimoto, è circondato da tantissime approvazioni in tutto il mondo.

Questo mangaka è arrivato al successo senza dubbio con Chainsaw Man, ma è anche autore di diversi one-shot che hanno riscosso altrettanto successo. Infatti sembra che il mangaka riesca a fare bene con ogni suo lavoro. Al momento il mangaka sta lavorando alla seconda parte di Chainsaw Man, dove ha introdotto diversi personaggi nuovi e il più recente è il macabro Diavolo Caduta.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare il manga che al momento starebbe ossessionando Fujimoto. Pare infatti che il mangaka stia raccomandando School Back a tutti i lettori. Si tratta di un manga che racconta la storia di Fushimi, un uomo alto che lavora come custode in una scuola superiore. L’uomo vaga per il campus facendo lavoretti mentre ascolta gli studenti.

Quindi si ritrova a offrire aiuto e consigli ai liceali che ora si lasciano alle spalle i giorni di scuola e abbracciano il futuro da adulti. Il manga è scritto e disegnato da Kokoro Onodera, il quale con la sua arte e stile incredibili tratta i temi adolescenziali. Questi sono fortemente apprezzati da Fujimoto.

Non a caso va detto che anche Chainsaw Man affronta l’età adulta, ma a modo suo. Denji, vista la sua età, dovrebbe essere uno studente delle superiori, ma conduce una vita completamente diversa. Sono i suoi desideri adolescenziali che lo rendono un inconfondibile ragazzino. Naturalmente, in Chainsaw Man c’è anche molta azione per mantenere i fan coinvolti, ma questo manga è molto più di questo. Infatti ci sono tantissime sfaccettature, molte di più rispetto a quello che comunica il titolo del manga. E lo stesso vale per School Back di Kokoro.

Al momento il manga di Fujimoto è in corso, mentre lo stesso non si può dire per l’anime. Infatti la prima stagione si è conclusa il 27 dicembre ed è stata trasmessa su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook