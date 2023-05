Pokémon Horizons: la serie prepara il debutto di un nuovo Pokémon

La serie Pokémon esiste ormai da più di vent’anni e l’unico volto che l’ha sempre rappresentata è stata quella di Ash Ketchum. Ora però, non è più così. Infatti tutti gli occhi dei fan sono puntati sui nuovi protagonisti della serie anime intitolata Pokémon Horizons. Questa si basa sul videogioco Pokémon: Scarlatto e Violetto e pare che sia in arrivo un DLC. I contenuti extra per i due videogiochi di ruolo sono stati annunciati qualche tempo fa e il nuovo anime sta preparando il DLC con il debutto di una nuova creatura misteriosa.

Pokemon Horizons ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo il 14 aprile, segnando un punto di svolta per la serie. Ash Ketchum e il suo Pikachu, infatti, sono usciti di scena e due nuovi protagonisti li hanno sostituiti. I primi episodi si sono concentrati molto sul Liko, che ha iniziato la sua avventura al fianco di Sprigatito, inizialmente irrequieto come Pikachu con Ash. Liko porta con un sé un cimelio molto misterioso sul quale i fan vogliono saperne di più e lo stesso vale per Roy.

Nell’episodio più recente di Pokemon Horizons, Roy ha convinto i fan che nella sua reliquia, ossia un’antica Poké Ball, porti con sé questa creatura misteriosa. In effetti sarebbe il posto giusto per custodire qualcosa di importante.

Per Roy è infatti il suo tesoro, e la chiama Monster Ball antica. Aggiunge anche che l’ha trovata suo nonno tanto tempo fa ma non riesce ad aprirla. Non esclude la possibilità che non ci sia nulla all’interno.

Quindi Roy crede che il cimelio non abbia segreti all’interno, ma i fan non sono d’accordo. La Poké Ball antica contiene quasi certamente una vecchia creatura, ma ci si chiede quale possa essere. C’è la possibilità che questa sfera antica contenga una creatura Paradox già vista a Paldea. Ma non è escluso che si tratti di una appartenete al passato.

Per ora, non resta altro che attendere cosa questa nuova serie avrà in serbo per tutti i fan per scoprire qualcosa di più. Liko ha scoperto i Pokémon nascosto nel suo ciondolo poco dopo l’inizio dell’anime. Quindi, presto o dopo, anche Roy avrà la stessa opportunità.

Fonte – Comicbook