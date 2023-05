One Piece e l’incredibile successo di vendite in Francia e Giappone

Forse ribadiamo cose scontate, ma è assurdo di come il manga di Eiichiro Oda sia apprezzato in tutto il mondo: dal Giappone fino all’Italia, passando per l’India e la Francia, One Piece ottiene sempre numeri da record così come possiamo leggere anche su @newworldartur, profilo Twitter incentrato proprio su tale manga.

Nonostante gli anni passino l’opera magna di Oda continua ad accaparrare pubblico, fondendo quello giovane a quello più datato, che nonostante tanti anni sono ancora lì per ammirare il frutto del lavoro dell’artista, uno dei più grandi della sua epoca dopo Akira Toriayama.

Il boom mondiale del medium manga e anime sicuramente ha contribuito alla crescita di One Piece, al momento tra i titoli più letti, visti e venduti di sempre, presente anche in ogni classifica nella top 10.

Come abbiamo accennato tante volte il 2022 è stato un anno incredibile sia per il medium che per One Piece stesso, visti i numeri e le novità inerenti al franchise, come la serie Netflix live action e il nuovo videogioco. Tornando ai dati invece, il manga ha venduto cifre da capogiro in Giappone e Francia, totalizzando numeri incredibili.

One Piece ha venduto oltre 6,7 milioni di copie in Francia nel 2022. In confronto, in quell’anno ha venduto 10,3 milioni in Giappone e 540mila negli Stati Uniti

One Piece has sold over 6.7M copies in France in 2022 🇫🇷. By comparison, in that year it sold 10.3M in Japan 🇯🇵, and 540k in the US🇺🇸 pic.twitter.com/a1BGzUgMWw — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 20, 2023

Da come potete vedere in America il manga di Oda, nonostante abbia comunque vendite notevoli non ha lo stesso successo della Francia, dato l’enorme divario di 6 milioni di copie in più rispetto agli USA.

Quindi dopo il Giappone troviamo la Francia al secondo posto come Paese contenente più appassionati dell’opera di Oda, al momento entrata nella sua fase finale. Cosa ne pensate di questi numeri? L’amore e la passione di questa popolazione verso One Piece è davvero enorme. Rammentiamo che potete leggere il manga sempre su MangaPlus.

Fonte Twitter