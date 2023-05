Tra le uscite J-POP Manga del 3 maggio 2023 si segnalano il nuovo volume unico della sensei Aki Irie: Tabi – The Journey of Life e anche il sesto volume dell’atteso Nuvole a Nord-Ovest 6!

Torna anche Blue Period in bundle il nuovo volume con il volume unico Nude Model, una toccante raccolta di storie brevi imperdibili.

Il fantastico shonen di Tony Valente ritorna con il volume 17 di Radiant, mentre tornano i ragazzi di Tokyo Revengers col Toman Pack 3 e Dance Dance Danseur 14.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 3 maggio 2023, ricordandovi anche tutti gli annunci effettuati durante il Napoli Comicon 2023.

Le uscite J-POP Manga del 3 maggio 2023

Tabi – The Journey of Life

di AKi Irie

14,00 €

Una raccolta di racconti originali per vivere tutte le sfaccettature dei mondi fantastici di Aki Irie e perdersi nell’inconfondibile tratto dei suoi disegni. Tra i racconti anche un divertente episodio inedito de Il Mondo di Ran.

Nuvole a Nord-Ovest 6

di Aki Irie

7,50€

Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha già molti segreti da custodire. Per esempio, anche se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro è fatto di misteri: è un investigatore privato, sebbene si occupi solo di questioni minori, tra oggetti smarriti e amori da rintracciare. Ma l’indagine più difficile che deve affrontare sta per piovergli addosso, e da vicino: dovrà andare alla ricerca del fratellino, misteriosamente scomparso. Una missione piena di misteri oscuri che porterà Kei a viaggiare non solo da un punto all’altro del luogo in cui vive, l’Islanda, ma a spingersi fino al lontano Giappone!

Radiant 17

di Tony Valente

7,50 €

Seth è un aspirante stregone e un “infetto”, uno dei rari esseri viventi sopravvissuti al contatto con i Nemesis, creature cadute dal cielo che di norma uccidono chiunque tocchino. Per via della sua apparente immunità, a Seth si spalanca una carriera ideale: diventare un cacciatore e combattere i Nemesis. Ma l’avventura che davvero lo affascina va ben oltre la semplice caccia ai mostri… Egli vuole trovare il mitico Radiant, la loro presunta culla, ed estirpare del tutto questa piaga!

Tokyo Revengers – Toman Pack 3

di Ken Wakui

15,00 €

Nel Tokyo Revengers Toman Pack potrai trovare: il vol. 26 della serie; il Character Book, un volume strabordante di succosi contenuti extra, tra approfondimenti sui personaggi e splendide illustrazioni inedite; dei gadget speciali, realizzati appositamente per il Pack.

Tsubasa Yamaguchi Art Bundle

di Tsubasa Yamaguchi

15,40 €

Un imperdibile bundle dedicato alla straordinaria Tsubasa Yamaguchi, autrice del seinen di successo Blue Period! In questo speciale pack, in edizione limitata alla prima tiratura, potrai trovare: il volume unico Nude Model, raccolta di storie brevi che la mangaka ha pubblicato, in origine, su rivista nel corso degli anni, tra le quali il mitico “one-shot” che ha ispirato lo stesso Blue Period; il vol. 13 di Blue Period, attesissimo dai fan; un eccezionale gadget da collezione! Un bundle indispensabile per i numerosissimi fan di una delle fumettiste più talentuose della nuova generazione.

Dance Dance Danseur 14

di George Asakura

6,50 €

Nonostante la delusion per non aver ottenuto la parte del principe Desiré, Junpei decide di concentrarsi sulla preparazione delle finali dello YAGP. Il maestro Iwai si dimostra favorevole a realizzargli una coreografia di contemporaneo da presentare al concorso, ma a una condizione: dovrà esibirsi dando tutto sé stesso, senza risparmiarsi nemmeno un secondo! Nel frattempo, Ayako ha in serbo per Junpei una proposta che sconvolgerà tutti i piani per il suo futuro…

RISTAMPE

Sun Ken Rock 6, 9 e 20

tokyo ghoul 5 e 7

Alice in borderland 1

La ragazza bruciata – BOX

Komi can’t communicate 20-25

USCITE DIGITALI

Blue Period 13

Oshi no Ko – My Star 7