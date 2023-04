Demon Slayer sta animando l’arco dello Swordsmith Village con questa terza stagione davvero al cardiopalma, che oltre il ritmo regala al pubblico delle animazioni davvero esaustive e qualitativamente elevate.

Dopo i primi due episodi, che hanno messo faccia a faccia Tanjiro con i Pilastri della Nebbia e dell’Amore, ecco l’arrivo di una puntata sorprendente, che ha confermato ancora una volta le capacità e la qualità di Studio Uftable, così come leggiamo su Comic Book.

Dopo un incontro non proprio benevolo tra Muichiro e Tanjiro, i due si sono ritrovati in uno scontro con una Luna Superiore, come ben sappiamo tra i demoni più forti presenti nel mondo della serie. I demoni di Muzan hanno trovato un modo per entrare nel Villaggio dei Fabbricatori di Spade per annientare tutti gli abitanti.

I nemici per loro sfortuna si trovano davanti due Hashira, insieme al protagonista che nonostante non sia uno degli spadaccini più forti di sempre fa comunque la sua parte. Al gruppo si unisce anche Genya insieme alla sua nuova arma, per dare una mano al Villaggio infestato dai demoni.

Nonostante sia solamente l’inizio questa stagione ha mostrato davvero una qualità incredibile, al fronte delle animazioni di Ufotable sempre forti, presenti ed efficaci. Da come avete letto dal titolo questa ha fatto esplodere l’entusiasmo del pubblico su Twitter.

Demon Slayer 3: i fan accendono il dibattito sulle animazioni del nuovo episodio

Oltre questo il pubblico esalta l’episodio anche per i momenti dolci e sereni tra i protagonisti, così come vediamo in questa scena con al centro Muichiro, Tanjiro e Nezuko:

I love these moments in Demon Slayer too much ☺️☺️pic.twitter.com/v6biDFdYLv — Gadyuka_86 {CEO Of Sirin} (@Gadyuka86F) April 23, 2023

Oltre questo arriva anche un’utenza abbastanza accanita, che pone come score alla puntata in questione un 10 su 10, rammentando che nonostante stiano uscendo tanti anime validi, Demon Slayer non ha rivali:

Episode 3 was 10/10!! A ton of great anime out currently but Demon Slayer reminding everyone who’s king pic.twitter.com/aeSKkagc17 — kevin ludwick (@kevozane88) April 23, 2023

Oltre questo ovviamente arriva anche il commento positivo riguardante le scene action, definite addirittura “eccezionali”:

Bruh!!! Demon Slayer episode 3 is insane! Went from 0-100 real quick 🤯 pic.twitter.com/SWDlSP53ZX — ✡ECH (@Eze_C_Henry) April 23, 2023

Per chiudere è arrivato anche un altro utente da “10 su 10”, confermando il suo amore per questo episodio per via dell’equilibrio tra azione, commedia e dramma:

Episode 3 of Demon Slayer season 3 was an epitome of what makes kny enjoyable. the comedy has never been so well done and they far exceeded my expectations with the clones, mist breathing, the ost and genya. a 10/10 adaptation and episode, next week is gonna be CRAZY #鬼滅の刃 pic.twitter.com/yb0XBjE33g — Esta♠️ (@knyesta) April 23, 2023

Cosa ne pensate? Avete avuto già modo di vedere questo nuovo episodio?

