Demon Slayer 3 non è l’anime più apprezzato del momento in Giappone, così come dicono i dati di Anime Trending e Anime Corner, che hanno diffuso i risultati di un sondaggio volto a celebrare l’anime più amato in terra nipponica nel mese di aprile.

Così come leggiamo dalla fonte Kudasai, la nuova stagione animata dallo studio Ufotable non è al primo posto, anche se ovviamente sta ottenendo come sempre un successo smisurato. I risultati dei sondaggi coprono questa prima metà di aprile, ed è possibile leggerli in calce a queste righe.

Risultati della prima settimana di aprile:

1. Hell’s Paradise: Jigokuraku .

. 2. My Love Story with Yamada-kun at Lv999 (Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru).

(Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru). 3. Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury 2nd Season .

. 4. Oshi no Ko .

. 5. Kimetsu no Yaiba: Swordsmith Village Arc .

. 6. Tengoku Daimakyou (Heavenly Delusion).

(Heavenly Delusion). 7. Skip and Loafer .

. 8. Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! .

. 9. Mashle: Magic and Muscles .

. 10. Kimi wa Houkago Insomnia (Insomniacs After School).

La prima settimana di aprile ha messo al centro 4 serie anime prima di Demon Slayer, dove il primo posto è coperto da Hell’s Paradise: Jigokuraku.

La seconda stagione di Gundam e Oshi no Ko occupano le posizioni antecedenti al franchise con al centro gli ammazzademoni, che tiene sempre e comunque testa alle nuove uscite, data la sua posizione a metà classifica.

Risultati della seconda metà di aprile:

1. Oshi no Ko .

. 2. Kimetsu no Yaiba: Swordsmith Village Arc .

. 3. My Love Story with Yamada-kun at Lv999 (Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru).

(Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru). 4. Tengoku Daimakyou (Heavenly Delusion).

(Heavenly Delusion). 5. Hell’s Paradise: Jigokuraku .

. 6. Dr. STONE: NEW WORLD .

. 7. Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! .

. 8. Mashle: Magic and Muscles .

. 9. I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in The Real World, Too.

10. Tonikaku Kawaii 2nd Season (TONIKAWA: Over the Moon for You).

Già qui abbiamo uno slittamento di Demon Slayer, che sale al secondo posto. Il primo è occupato da Oshi no Ko, una novità entusiasmante che mette al centro il mondo delle Idol.

Fonte Kudasai