Demon Slayer 3 sta raccogliendo dei pareri altamente positivi per quanto riguarda la nuova stagione anime, anche per via delle novità mostrate e introdotte all’interno di questi primi due episodi.

La seconda puntata dell’anime ha anche mostrato una nuova e misteriosa spada per Tanjiro, volta a incrementare la potenza e le abilità del protagonista in futuro.

“Yoriichi Type Zero” l’episodio preso in esame in questo articolo, mostra e svela il motivo per cui l’Hashira della Nebbia era in compagnia di una strana creature molto simile a Yoriichi, il creatore dei vari stili di respirazione.

La puntata conferma che quest’ultimo è semplicemente un fantoccio creato per far sì che gli ammazzademoni si allenino nel migliore dei modi possibili. Col trascorrere dei minuti la bambola si pone davanti a Tanjiro, dove quest’ultimo ingaggia uno scontro impari contro di essa per sostituire Muichiro.

Il fantoccio è ovviamente molto simile al creatore dei vari stili di respirazione, e quindi il protagonista non riesce nemmeno a colpire il suo avversario, confermando a se stesso che ha ancora molta strada da fare. Nonostante questo il ragazzo riesce a trovare una soluzione, che ovviamente non andremo a svelarvi per non fare spoiler.

Yoriichi Tsugikuni è i guerriero più forte del mondo di Demon Slayer, quindi anche per questo la bambola appena descritta ha le fattezze, la potenza e l’anima di questo spadaccino fronteggiato in maniera fittizia anche da Tanjiro, così come leggiamo anche su Comic Book.

Demon Slayer 3 mostra un arduo scontro per Tanjiro

Dopo la fine dello scontro Tanjiro e Kotetsu scoprono che Yoriichi Tipo Zero ha letteralmente custodito il segreto di una katana misteriosa all’interno del suo corpo e quindi da qui nasce anche il titolo dell’episodio: “Una spada di oltre 300 anni fa”. Un indizio ottimo per un futuro solida per il protagonista della storia.

Voi avete avuto già modo di vedere questo nuovo episodio di Demon Slayer?

Fonte Comic Book