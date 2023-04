La X è il segno comune delle uscite Marvel targate Panini del 20 aprile 2023: in questa settimana infatti arrivano le varie serie dedicate ai mutanti Marvel (tra cui lo sconvolgente preludio a Sins of Sinister), sia i mensili regolari con le storie inedite che la longeva ristampa in versione Integrale.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 20 aprile 2023.

X-Men 19

Gli Incredibili X-Men 400

5,00 €

Contiene: X-Men Annual (2022) #1

Interrompiamo la normale programmazione… perché siamo arrivati a quota 400!

Niente Figli della Cripta o missioni segrete di Forge, insomma…

…ma una lunga storia disegnata dal romano Andrea Di Vito e incentrata su Firestar!

E tantissime minacce da affrontare per gli X-Men!

Immortal X-Men 10

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #9, X-Men Red (2022) #9

Sinistro e Abigail Brand!

Due menti mefistofeliche scoprono infine le loro carte!

E se il primo prende quasi tutti di sorpresa, la seconda rimarrà spiazzata!

Come Vulcan, d’altronde, pronto a tutto pur di riprendersi il trono dell’Impero Shi’ar!

Wolverine 31

Wolverine 435

3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #28

Il folle piano della Bestia prosegue senza ostacoli, e Wolverine non può fermarlo!

A meno che non riceva un aiutino… ma da chi?

Nel frattempo, parecchia gente continua a cadere sotto i suoi artigli!

Continua la saga che sta cambiando l’esistenza di Logan!

X-Force 32

X-Force 36

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #34

I piani della Bestia si fanno sempre più intricati e ambiziosi…

…ma tutto sta per venire allo scoperto!

Pirati spaziali! Ben noti mercenari! Esperimenti deliranti! Il ritorno di Solem!

E Sage continua a bere un po’ troppo!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 52

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #224/226, Incredible Hulk (1968) #340