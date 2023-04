Tra le uscite J-POP Manga del 19 aprile 2023 si segnala il romanzo Suzume, nuova opera del geniale Makoto Shinkai, autore di Your Name, titolo di enorme successo con oltre 350.000 copie vendute solo in Giappone. Il film d’animazione Suzume, scritto e diretto dallo stesso Shinkai, ha riscosso enorme successo ai botteghini giapponesi e arriverà nelle sale italiane a fine mese.

L’Osamushi Collection si arricchisce ulteriormente con il primo volume di Ikki Mandala, la ribellione dei Boxer in Cina guardata attraverso gli occhi di una contadina.

Si concludono invece le avventure della Scimmia Dorata nel viaggio ad Occidente con Il mio Son Goku 3.

Continuano A Cruel God Reigns 02, My Dress-Up Darling – Bisque Doll 9, Rent A Girlfriend 14, Staygold 2 e I Quattro Fratelli Yuzuki 6

Per Edizioni BD arrivano invece due volumi horror da non perdere!

Esce Bloom di Marco Nucci (testi), Alessandro Santoro (colori) e i disegni di Letizia Cadonici, una storia dal sapore gotico dove la realtà può facilmente finire per confondersi con la dimensione sfuggente e imprevedibile del sogno…

Esce il 19 aprile anche Voglio il tuo cuore di JiokE, il nuovo horror psicologico dall’autore di Pazzia e La casa dei Pulcini.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 aprile 2023.

Le uscite J-POP Manga del 19 aprile 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Suzume

di Makoto Shinkai

€ 16,50

In una tranquilla cittadina del Kyushu, la giovane Suzume si imbatte in una curiosa porta, che si erige intatta tra le rovine di un edificio fatiscente, come se fosse stata salvata per ma- gia dalla devastazione. La porta non si apre su nulla ma la ragazza sente comunque l’impulso di girarne il pomello e di spalancarla. Di colpo, in seguito al suo gesto, una serie di altre porte altrettanto misteriose, sparse in tutto il Giappone, iniziano ad aprirsi una dopo l’altra… ma dovranno essere richiuse al più presto, o la calamità che si nasconde dall’altra parte sarà libera di abbattersi sul Paese! Seguendo il mistico richiamo delle porte, inizia così per Suzume un incredibile viaggio per chiuderle tutte, come una novella Pandora che tenta di sigillare il proverbiale vaso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

A cruel God reigns 2

di Moto Hagio

€ 14,00

Jeremy, un quindicenne sensibile ma estroverso è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre nevrotica con un ricco inglese. Il suo nuovo patrigno, Greg, si dimostra una presenza inquietante… È un sadico e uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy la sua vittima. Mesi di orribili abusi portano il ragazzo alla disperazione, spingendolo a meditare l’omicidio del patrigno. Ma non tutto va secondo i piani, e Jeremy si ritroverà sulle spalle una colpa ancora più terribile…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Ikki Mandala 1 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Agli inizi del Novecento, la Cina è attraversata da una serie di sollevazioni popolari passate alla storia come “La rivolta dei Boxer” e culminate in sanguinosi massacri. In questo delicato scenario si svolge la saga della giovane Sanniang, contadina povera e senza famiglia di un misero villaggio cinese. In seguito all’uccisione di un funzionario imperiale, dal quale aveva subìto vessazioni e maltrattamenti, la ragazza è costretta a fuggire e si unisce alle truppe dei Boxer. Diffidente, ingenua, irascibile e perfino violenta, ma anche passionale e incline alle infatuazioni, con la sua irresistibile simpatia, il personaggio di Sanniang, nelle sue peregrinazioni tra Cina e Giappone, fornisce una chiave di lettura drammatica e ironica per quel quadro storico delicato e difficile.

My dress-up darling. Bisque Doll 8

di Shinichi Fukuda

€ 6,50

Dopo aver accettato una maggiore quantità di ingaggi, Marin può finalmente permettersi una reflex a obiettivo singolo, ed è ora in grado di partecipare alle fiere di cosplay cimentandosi anche nella fotografia. Nel frattempo, Wakana inizia a nutrire un’ammirazione particolare nei confronti di una persona conosciuta attraverso i social network e si accinge a incontrarla durante uno di questi eventi…

Rent a girlfriend 14

di Reiji Miyajima

€ 5,90

Finalmente ha inizio il crowdfunding per realizzare il sogno di Mizuhara. La raccolta di fondi comincia con il piede giusto e ora bisogna trovare una sceneggiatura. Inoltre, la nuova vicina di casa, Mini Yaemori, scopre del lavoro di Mizuhara come ragazza a noleggio ed è così curiosa di conoscere il tipo di rapporto che lega Kazuya alla bella attrice…

StayGold 2

di Hideyoshico

€ 6,90

Sono trascorse le stagioni e Hayato ha compiuto quattordici anni. Con il terzo anno di scuole medie alle porte, sostiene di non voler frequentare le superiori per trovarsi un lavoro. Incapace di restare indifferente, Yuji invita Hidaka, l’amico di Ko, a casa Nakayama per assumerlo come insegnante privato del nipote. Ma durante uno dei loro incontri di studio, Hayato si confida con Hidaka, che a sua volta gli suggerisce di “provare a tirare, se spingere non funziona”. Perciò il ragazzo comincia a trattare Yuji con distacco e freddezza per farsi notare…

I quattro fratelli Yuzuki 6

di Shizuki Fujisawa

€ 6,00

Nikaido propone all’amico Minato di andare in campeggio insieme alle loro famiglie. I fratelli Yuzuki sono entusiasti della vacanza, ma passare del tempo insieme ai Nikaido porta Minato a ricordare i propri genitori… Viene alla luce anche il passato di Nikaido, un giovane dalle straordinarie capacità intellettuali.

Il mio Son Goku 3 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Son Goku, magica scimmietta nata da una roccia, approfitta delle proprie straordinarie abilità e si comporta come un bimbetto dispettoso ed egoista. Ormai fuori controllo, viene imprigionato per punizione nientemeno che da Buddha; a salvarlo è il monaco Sanzohoshi, che la scimmia decide di accompagnare lungo il suo viaggio in India. Un cammino che per il giovane Goku si rivelerà tanto formativo quanto irto di pericoli!

– Edizioni BD –

BLOOM

di Marco Nucci, Letizia Cadonici e Alessandro Santoro

€ 22,00

Bloom è un autore. Bloom è un intellettuale. Bloom è un uomo sagace, algido ed elegante. Ma chi è Bloom, esattamente? Nessuno lo sa per certo, nemmeno il suo fido maggiordomo. Egli sembra essere la suspense personificata. Quando questo noto romanziere deciderà di tornare nella misteriosa villa di famiglia per ultimare il suo ultimo capolavoro, scoprirà però che il mondo che lo circonda può essere ancor più bizzarro e inquietante di lui. Quasi fosse un sogno o un incubo. Quasi fosse… uno dei suoi racconti!

Voglio il tuo cuore

di JiokE

€ 17,00

La periferia è un luogo di depositi, dove i resti di vite danneggiate si sedimentano tra le carcasse di palazzoni cadenti. In questo soffocante oceano di cemento armato, due vite disperate cercano di non affogare: Martina, studentessa delle scuole medie schiacciata da una famiglia disfunzionale, e Umberto, spacciatore trentenne che si arrabatta come può per sopravvivere. Il rapporto che nasce fra loro è un edificio pericolante, che oscilla in bilico fra innocenza e desiderio, morbosità e manipolazione, amore e disprezzo. Ma quando sul corpo di lei iniziano a comparire dei lividi, qualcosa cambia in maniera definitiva e la loro storia degenera in un tragico finale di violenza e paranoia, verso la più scioccante dimostrazione di ciò che l’animale umano è in grado di fare per amore.

RISTAMPE