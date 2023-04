Ci siamo: Dragon Ball Super 92 sarà disponibile su MangaPlus a partire dal 20 aprile, e così come possiamo leggere su Comic Book abbiamo le nuove anticipazioni, nel caso le vogliate consultare prima di approcciarvi al nuovo capitolo.

Rammentiamo che questi in questione sono capitoli non ancora presenti in Italia, e possono solamente essere letti in inglese sull’app ufficiale Shueisha. Così come visto nel nostro scorso articolo, è stata condivisa una pagina di anticipazione del nuovo capitolo, che vede il primo scontro tra Gamma 2 e Piccolo.

Per i pochi che ancora non lo sanno il manga sta seguendo le vicende viste nell’ultimo film del franchise, dove all’interno abbiamo avuto modo di vedere le nuove forme di Piccolo e Gohan, rispettivamente Orange e Beast.

Ora, molto probabilmente queste trasformazioni vogliono essere rese canoniche all’interno della controparte cartacea, dove al momento si sta svolgendo il primo scontro tra il namecciamo e la creatura del Dr. Hedo, uno dei villain della saga.

Come vediamo in calce le due pagine condivise dal franchise, mostrano la battaglia tra i due, con le vignette veramente molto simili alle sequenze del film. Questo porta una sorta di ripetizione al pubblico che ha visionato il lungometraggio, vista la mancanza di novità e di sorpresa all’interno della narrazione.

Dragon Ball Super 92: nuovi spoiler per il prossimo capitolo

#dbspoilers#DragonBallSuper Manga Ch92 "The New Androids" Draft Pages (ENG) The official chapter will be available on VIZ/Mangaplus from 20 April onwards!

(2/2) pic.twitter.com/2uRwqAaXwF — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 14, 2023

Nella seconda pagina condivisa è anche possibile notare l’enorme vignetta raffigurante Gamma 2 che sferra un calcio in testa a Piccolo, un momento diventato iconico fin da subito, ancora prima dell’uscita ufficiale del film nelle sale. Questo conferma nuovamente quanto discusso in precedenza, ovvero la futura mancanza di idee della saga.

Questo non vuol dire che nel corso dei capitoli non ci potrebbero essere sorprese, ma allo stesso tempo la trama principale è già scritta e mostrata al pubblico tramite il film, quindi è anche difficile inserire elementi inediti, a meno che non si faccia un grande sforzo. Voi cosa ne pensate di questa saga e del breve prequel con Goten e Trunks?

Fonte Comic Book