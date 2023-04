Tra le uscite DC targate Panini del 13 aprile 2023 si segnala il nuovo volume dedicato a Nightwing, proiettato a diventare uno dei personaggi più importanti del DC Universe, nonché il DC Library che raccoglie il ciclo Anno Uno che ripercorre il passaggio di Dick Grayson da Robin a Nightwing, periodo che possiamo rivivere anche in New Teen Titans di Wolfman e Perez.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 13 aprile 2023.

Le uscite DC Panini del 13 aprile 2023

Batman 69

Contiene: Detective Comics (1937) #1059, Detective Comics (1937) #1060 (II)

Il nuovo arco narrativo di Detective Comics comincia con il ritorno dell’Enigmista in una versione particolarmente pericolosa!

Edward Nygma è rientrato a Gotham City in grande stile: è diventato una personalità famosa dei media e usa la propria influenza per attaccare Batman!

Il tempo stringe per i cittadini di Gotham che il criminale ha scelto come bersagli!

Inoltre, una storia in appendice dedicata a Gotham Girl!

Nightwing 4

La battaglia Per il Cuore di Blüdhaven

DC Special

Contiene: Nightwing (2016) #92/96

Prosegue l’incredibile serie di Tom Taylor (Dark Knights of Steel) e Bruno Redondo (Suicide Squad) dedicata a Dick Grayson e alla sua crociata in nome della giustizia!

Pare che il sindaco di Blüdhaven Melinda Zucco stia lavorando per Blockbuster, ma in realtà sta collaborando con Nightwing per proteggere la sua città!

Il temibile criminale noto come Heartless sta per tornare in scena e ha preso di mira uno dei nemici più pericolosi di Dick…

Inoltre, come si evolverà il rapporto con Barbara Gordon? C’è posto per Batgirl nella vita dell’ex Ragazzo Meraviglia?

Batman: Detective Comics 2

Fear State

DC Rebirth Collection

Contiene: Detective Comics (2016) #1040, #1041 (I), #1042 (I), #1043 (I), #1044 (I), #1045 (I), Batman Secret Files: Huntress (2022) #1

Continua la riproposizione in volume delle storie di Mariko Tamaki e Dan Mora (Future State: Dark Detective) dedicate al Cavaliere Oscuro e ai suoi coraggiosi alleati!

Gotham City è piombata nel caos a causa degli eventi della saga Fear State… e solo Batman può aiutare il sindaco Nakano!

Nel frattempo, Huntress si sta riprendendo dopo essere entrata in contatto con un parassita che le ha causato vari problemi di salute…

…e la caparbia giornalista Deb Donovan presto si confronterà con Red Hood, il componente più imprevedibile della Bat-famiglia!

Batman: Fortezza – Un Pianeta Sotto Assedio

DC Collection

Contiene: Batman: Fortress (2022) #1/8

Il Pipistrello alla ricerca dell’Uomo d’Acciaio!

Una nave aliena sconosciuta entra nell’atmosfera terrestre, togliendo l’elettricità e interrompendo le comunicazioni globali. Il mondo è nel caos e si chiede: “Dov’è Superman quando ne abbiamo bisogno?”.

Batman riunisce il resto della Justice League per contrastare la minaccia… ma prima deve fronteggiare un’ondata di criminalità nelle strade di Gotham!

Disegni del grande Darick “The Boys” Robertson!

Injustice: Anno Tre

DC Deluxe

Contiene: Injustice: Gods Among Us – Year Three (2014) #1/12, Injustice: Gods Among Us Annual (2014) #1

In un unico volume, il terzo anno di Injustice: Gods Among Us!

Dopo la guerra con il Corpo delle Lanterne Verdi, Superman è più furioso che mai. E con Sinestro al suo fianco, chi potrà fermarlo ora?

Ma c’è ancora chi non si arrende ed è disposto a tutto pur di fermare il salvatore diventato un oppressore. Batman guida questi ribelli e un nuovo, potente elemento sta per unirsi alla loro causa!

Testi di Tom Taylor (DCeased) e Brian Buccellato (Detective Comics) e disegni di Bruno Redondo (Nightwing), Mike S. Miller (A Game of Thrones) e tanti altri!

New Teen Titans di Wolfman e Pérez 8

Il Matrimonio

Contiene: Tales of the Teen Titans (1984) #49/58

Tornano le avventure più celebri e amate dei Teen Titans!

L’evoluzione di Nightwing e soci non si ferma: la storia del gruppo di giovani eroi alterna momenti di grande drammaticità a scene di vita quotidiana!

Contiene il matrimonio di Donna Troy e il ritorno di Jericho!

Marv Wolfman e George Pérez proseguono una delle serie DC più osannate di sempre!

Nightwing 1

Anno Uno

DC Library

Contiene: Nightwing (1996) #101/106

Dopo aver tagliato i ponti con Batman, Dick Grayson… non è più Robin!

Incerto sul da farsi e non sapendo a chi rivolgersi, l’ex Ragazzo Meraviglia cerca consiglio da volti amici come Superman, Batgirl e Deadman.

Destinato a combattere il crimine, Dick inizia un nuovo viaggio adottando una nuova identità!

Gli scrittori Chuck Dixon (Batman) e Scott Beatty (Robin: Year One), coadiuvati dal leggendario disegnatore Scott McDaniel, ripercorrono i primi passi della carriera di Nightwing!

Lego Batman Magazine 26

Contiene: La minifigure originale LEGO® di Batman con il mini jet!

Lego Batman: Avventure Oscure

Lego World

Contiene: la minifigure originale LEGO® Batman!

Gotham City™ è nei guai! Unisciti al Cavaliere Oscuro™ in questa mitica avventura e aiutalo a riportare l’ordine nelle strade!

Costruisci la tua minifigure di Batman™, leggi i fumetti ricchi di azione, risolvi incarichi complicati… e stai all’erta per il Bat-segnale nel cielo notturno!