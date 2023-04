One Piece: Oda aveva consigliato una scena divertente per il film Z

One Piece nel corso dei suoi lunghi anni di serializzazione ha offerto agli appassionati tantissimi progetti che andavano oltre l’adattamento anime. Infatti nel 2022 ha debuttato quello che è il quindicesimo lungometraggio della storia di One Piece, incentrato su Shanks il Rosso e su Uta, sua figlia. In Giappone ha debuttato il 6 agosto, mentre in Italia il 1° dicembre dell’anno scorso. Eiichiro Oda ha svolto un ruolo centrale, ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo, supervisore della sceneggiatura e autore dei design dei personaggi.

Il mangaka ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo anche di un altro film di cui vogliamo parlare in questo articolo. Si tratta di One Piece Film: Z. Diretto da Tatsuya Nagamine, questo è il dodicesimo film anime basato sulla serie manga shonen di Eiichirō Oda. La trama ruota attorno, chiaramente, a Monkey D. Rufy e alla battaglia alla sua ciurma, coinvolti nella battaglia contro l’ex ammiraglio della Marina Zephyr, considerato il più potente nemico da loro affrontato fino a quel momento.

Tuttavia Eiichiro Oda aveva proposto al regista di questo film del 2012 di inserire una scena divertente, alla fine non presa in considerazione. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda loves funny scenes like Nika's fights. He advised the director of Film Z that Zephyr should fold his clothes in a funny way right after being rescued from the sea, but the director rejected his advice and Oda complained about it.😅 (2012) pic.twitter.com/rjVtymvN8s — sandman (@sandman_AP) April 7, 2023

Come si può constatare, nel 2012 Eiichiro Oda, coinvolto nella produzione del film Z, aveva proposto al regista di far piegare i vestiti di Zephyr in un modo buffo e divertente subito dopo essere stato salvato dal mare. Ma alla fine il regista non prese in considerazione questo consiglio e Oda finì per lamentarsene. Sarebbe stato molto divertente poter guardare questa scena, proprio perché al mangaka piacciono i momenti bizzarri, proprio come ha fatto nell’arco di Wano durante lo scontro tra Rufy e Kaido. Dopo aver risvegliato il Gear Fifth, il tono del combattimento è cambiato diventando divertente, quasi infantile.

Da quel momento in poi vedere Rufy contro Kaido diventa divertente, e questo riflette la caratteristica di Oda. Al momento l’anime, in corso, sta per raggiungere questo momento iconico di One Piece e tutti i fan sono impazienti di vedere il Frutto del Diavolo Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico che gli permette di trasformarsi in Nika.