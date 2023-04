Di una cosa siamo certi: My Hero Academia passo dopo passo è diventata una delle serie di punta della rivista Shonen Jump, nonché uno degli anime più seguiti al mondo. Anche in Italia è riuscito a guadagnarsi una grossa fetta di pubblico, talmente tanto che la serie ha anche avuto un doppiaggio in italiano come tutti i prodotti di successo.

Il manga di Kohei Horikoshi ha avuto non solo una serie anime, anche dei film, capaci di portare dei grandissimi incassi alla produzione.

Così come leggiamo su Comic Book una delle sceneggiatrici di My Hero Academia: World Heroes’ Mission, Yosuke Kuroda, ha colto l’occasione per parlare del successo della serie, cercando di mettere a fuoco anche l’incredibile dedizione del suo lavoro verso il prodotto.

Durante una nuova intervista per Newtype Magazine la sceneggiatrice del film e dell’anime ha risposto così alla domanda riguardante il successo dietro My Hero Academia appunto: “Io leggevo già il manga, ed ero veramente appassionata. Quando mi è stato poi proposto di scrivere gli episodi dell’anime beh, non esitato ad accettare.

Fin dal primo momento sentivo che questo anime sarebbe durato anni, e quindi fin da subito mi sono posta come obiettivo quello di scrivere circa 100 episodi. Grazie a tutti gli appassionati sono riuscita a raggiungere questo obiettivo, sperando di mantenere questo ritmo fino alla fine preservano sempre e comunque anche la mia salute”.

Così come One Piece anche My Hero Academia sta per concludere la sua storia, con l’ultimo arco del manga entrato in vigore da un po di tempo. Nonostante sia stata confermata la settima stagione, Studio BONES non ha ancora confermato se quest’ultima sarà quella finale, dato che manca ancora molto prima della fine della serie.

Anche se il manga si concluderà l’anime continuerà ancora per qualche tempo senza dubbio, visto che come spesso accade la trasposizione si ritrova sempre indietro di qualche saga. Voi cosa ne pensate? Quali sono i motivi dietro il successo di My Hero Academia? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book