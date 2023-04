Ormai è partita da qualche giorno una bellissima iniziativa di Sergio Bonelli, volta alla pubblicazione delle mini copertine delle sue opere più note.

Infatti, a partire dal 25 marzo al 31 maggio, in ventotto albi bonelliani trovate una serie di card da collezione, realizzate in PVC, riproducenti le più celebri e iconiche copertine pubblicate dal 1958 a oggi.

Ogni albo coinvolto in questa operazione offre la possibilità di scegliere tra due diverse Mini Copertine allegate, che si divideranno quindi le copie del fumetto “ospite”.

Le card con le Mini Copertine storiche possono inoltre essere applicate su appositi magneti adesivi, anch’essi offerti in omaggio. Su cinque albi, infatti, troverete un set di quattro magneti mentre in un ulteriore albo – per la precisione il numero 277 di Dampyr – troverete invece ben otto magneti.

Sergio Bonelli: arrivano le mini copertine da collezione

Ecco l’elenco completo dei 28 albi coinvolti nell’iniziativa e delle copertine vi troverete allegate:

25/3 – Avventura Magazine 2023 (“SuperTex”, “Tex 200”)

(“SuperTex”, “Tex 200”) 30/3 – Speciale Zagor 36 (“Guerra!”, “I vendicatori”)

(“Guerra!”, “I vendicatori”) 1/4 – Zagor 744 (“Zagor”, “Indian Circus”)

con quattro magneti

(“Zagor”, “Indian Circus”) con quattro magneti 1/4 – Julia 295 (“Gli occhi dell’abisso”, “L’occhio del sole”)

(“Gli occhi dell’abisso”, “L’occhio del sole”) 4/4 – Dampyr 277 (“Il figlio del diavolo”, “Il conte Magnus”)

con otto magneti

(“Il figlio del diavolo”, “Il conte Magnus”) con otto magneti 4/4 – Storia del West 49 (“Verso l’ignoto”, “L’uomo della frontiera”)

(“Verso l’ignoto”, “L’uomo della frontiera”) 5/4 – SuperTex 18 (“Tex 300”, “Tex 400”)

(“Tex 300”, “Tex 400”) 6/4 – Maxi Tex 32 (“Chinatown”, “L’idolo di smeraldo”)

con quattro magneti

(“Chinatown”, “L’idolo di smeraldo”) con quattro magneti 7/4 – Tex 750 (“La mano rossa”, “Una stella per Tex”)

(“La mano rossa”, “Una stella per Tex”) 8/4 – Dragonero Mondo Oscuro 6 (“Il sangue del drago”, “Morte di un eroe”)

(“Il sangue del drago”, “Morte di un eroe”) 11/4 – Martin Mystere 398 (“Gli uomini in nero”, “Di tutti i colori”)

(“Gli uomini in nero”, “Di tutti i colori”) 13/4 – Dylan Dog OldBoy 18 (“Dopo mezzanotte”, “L’ultimo arcano”)

con quattro magneti

(“Dopo mezzanotte”, “L’ultimo arcano”) con quattro magneti 18/4 – Nathan Never 383 (“Agente Speciale Alfa”, “Doppio futuro”)

(“Agente Speciale Alfa”, “Doppio futuro”) 19/4 – Tex Willer 54 (“Vivo o morto!”, “Il passato di Tex”)

(“Vivo o morto!”, “Il passato di Tex”) 22/4 – Dragonero Le mitiche avventure 6 (“Dragonero”, “Tre giovani eroi”)

(“Dragonero”, “Tre giovani eroi”) 29/4 – Dylan Dog 440 (“L’alba dei morti viventi”, “La storia di Dylan Dog”)

con quattro magneti

(“L’alba dei morti viventi”, “La storia di Dylan Dog”) con quattro magneti 2/5 – Zagor 745 (“Odissea americana”, “Addio, fratello rosso!”)

(“Odissea americana”, “Addio, fratello rosso!”) 2/5 – Julia 296 (“Il manoscritto K”, “Una dolce bambina triste”)

(“Il manoscritto K”, “Una dolce bambina triste”) 3/5 – Dampyr 278 (“Tre vecchie signore”, “Lamiah”)

(“Tre vecchie signore”, “Lamiah”) 3/5 – Storia del West 50 (Il piccolo ranger 1, “Mister No”)

(Il piccolo ranger 1, “Mister No”) 4/5 – SuperTex 19 (“Uomini in fuga”, “I demoni del nord”)

(“Uomini in fuga”, “I demoni del nord”) 6/5 – Tex 751 (“Il figlio di Mefisto”, “Il giuramento”)

(“Il figlio di Mefisto”, “Il giuramento”) 9/5 – Dragonero Mondo Oscuro 7 (“Attraverso L’Erondár”, “Il dormiente”)

(“Attraverso L’Erondár”, “Il dormiente”) 11/5 – Martin Mystere 399 (“Lo spettro della luce”, “I Sette Signori dell’Iride”)

(“Lo spettro della luce”, “I Sette Signori dell’Iride”) 17/5 – Nathan Never 384 (“Tre passi nel domani”, “Lo spettro del futuro”)

(“Tre passi nel domani”, “Lo spettro del futuro”) 18/5 – Tex Willer 55 (“Sfida a Fort Owen”, “Tex 700”)

con quattro magneti

(“Sfida a Fort Owen”, “Tex 700”) con quattro magneti 23/5 – Dragonero Le mitiche avventure 7 (Dragonero Magazine 1, “Il sacrificio di Yannah”)

(Dragonero Magazine 1, “Il sacrificio di Yannah”) 31/5 – Dylan Dog 441 (“I vampiri”, “L’occhio del gatto”)

