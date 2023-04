Quali sono gli anime più attesi della primavera 2023?

Gli anime sono sicuramente tra i medium più apprezzati in tutto il mondo (compresa l’Italia), e quindi sempre più piattaforme e aziende attingono nel portare al pubblico nuove storie e nuovi prodotti, che fino a qualche anno fa non avrebbero sfiorato minimamente tale ipotesi.

Detto questo il medium si sta scatenando e tra vari sondaggi ne troviamo alcuni sempre interessanti, che pongono anche all’attenzione delle varie aziende i desideri degli appassionati. In questo caso, così come leggiamo dal profilo Twitter @AniTrendz scopriamo quali sono le serie più attese dal pubblico per questa stagione primaverile:

Ecco i 10 ANIME PIÙ ATTESI per la stagione anime della primavera 2023! I sondaggi per decretare l’anime più attesa di questo palisesto iniziano il 9 aprile.

Inoltre, così come rivela la fonte, i sondaggi non si sono ancora aperti, dato che questi ultimi potranno essere votati a partire dal 9 aprile del 2023. Voi quale preferite?

Here are your TOP 10 MOST ANTICIPATED ANIME for the Spring 2023 Anime Season!

The Regular Spring 2023 Anime Polls begins April 9th.

Final Winter 2023 Anime Polls still underway.

Cast your final votes here: https://t.co/Fi2yvgnRZz pic.twitter.com/7SjIAJqpay

— Anime Trending (@AniTrendz) March 31, 2023