Quali sono i manga che meriterebbero subito un adattamento anime?

Quali sono i manga che meriterebbero subito un adattamento animato? Si tratta di una domanda sempre attuale dato che l’industria dei manga è in forte e costante espansione in questi giorni. Di conseguenza più occhi sono puntati anche sul mondo degli anime.

Manga e anime sono due forme di intrattenimento importantissime che si intrecciano e si alimentano a vicenda da decenni. Questo è un discorso che si può fare dal punto di vista delle vendite di un’opera. Il mercato è sempre più desideroso di novità e oggi abbiamo il paiciere di riportare che un recente sondaggio ha mostrando alcuni manga che per i fan meriterebbero un adattamento anime.

Le informazioni arrivano direttamente da Anime Japan, l’evento annuale che si è tenuto a fine marzo. Dunque in questa occasione i fan hanno potuto scegliere il loro manga preferito del momento e soprattutto quale serie meriterebbe subito un anime. Tra le scelte fatte emerge che moltissimi lettori vogliono un adattamento anime per Sakamoto Days e Dandadan.

Giravano voci, infatti, già da un po’ di tempo che Dandadan avrebbe ricevuto un adattamento anime nel novembre 2022, con Wit Studio come possibile studio di animazione. Tuttavia da quel momento non ci sono state conferme. Allo stesso modo, anche su Sakamoto Days si vociferava un anime in possibile lavorazione, ma come Dandadan, non ci sono ancora conferme dai resoconti ufficiali.

Dandadan, scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu, ha oltre 22 milioni di visualizzazioni sull’app Shonen Jump+. In Italia, ad aprile 2022, Edizioni BD ha annunciato l’acquisizione del manga, pubblicando l’edizione italiana sotto l’etichetta J-Pop dal 21 settembre dello stesso anno. Si tratta di un thriller soprannaturale che combina azione e commedia romantica. Le vicende ruotano attorno a Ken Takakura, un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui è un fanatico dell’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi.

Sakamoto Days invece è scritto e disegnato da Yuto Suzuki, ed è una serie comica d’azione incentrata su un ex sicario che, nel suo periodo di massimo splendore, era in cima al mondo. Tuttavia, Taro Sakamoto decide di ritirarsi da questa vita per amore. Dopo essersi sposato e aver avuto un figlio, Sakamoto è completamente irriconoscibile.

Tra gli altri manga che meriterebbero un adattamento anime, i fan hanno sottolineato anche Hyperinflation di Kyu Sumiyoshi e Ice Castle Wall di Kōcha Agasawa.