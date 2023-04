Solo due le uscite DC targate Panini del 6 aprile 2023, ovvero Flash, con un tie-in della saga Crisi Oscura sulle Terre Infinite, e l’ottavo numero dell’edizione Best Seller della JLA di Grant Morrison, con la storica saga One Million, che a fine anni ’90 aveva proiettato tutte le serie DC nell’853° secolo, ovvero nel momento in cui sarebbe stato pubblicato il milionesimo numero di ogni serie. Oltre alla miniserie portante e al tie-in di HLA pubblicati in questo numero, l’evento aveva proposto tantissimi altri tie-in, raccolti da Panini in un recente Omnibus.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini della settimana.

Le uscite DC Panini del 6 aprile 2023

Flash 35

3,00 €

Contiene: Flash (2016) #785

Si conclude la prima storia di Flash legata a Crisi Oscura sulle Terre Infinite!

Perché Barry Allen non sembra avere intenzione di lasciare la Terra in cui è stato imprigionato da Pariah?

Riuscirà Wally West a risvegliare il suo mentore dall’illusione prima di essere ucciso da Barry?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

JLA di Grant Morrison 8

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: JLA (1997) #1.000.000, DC One Million (1998) #1/3