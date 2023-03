Tra le uscite J-POP Manga del 29 marzo 2023 si segnala l’attesissimo Initial D, manga di culto sulle corse d’auto in una prima edizione italiana curata dal seguitissimo content creator Dario Moccia, esperto e appassionato della serie, e arricchita da contenuti esclusivi.

Il 29 marzo sarà disponibile anche la miniserie completa di Shinnosuke Kanazawa: Ottoman, disponibile in un cofanetto da collezione contenente i 5 volumi. Un manga adrenalinico che fonde grazie ai suoi disegni spettacolari, romance, azione e fantascienza!

Continuano Tokyo Revengers 25, Mononogatari 2, Il mistero di Ron Kamonohashi 4, La nave di Teseo 3 e I am a Hero 12.

Per Edizioni BD arriva il settimo volume di Dada Adventure, l’euro-manga di Alessandro Starace e Leonardo Berghella, che ci ha lasciato al sesto volume con un cliffhanger da mozzare il fiato.

Come riusciranno i nostri eroi ad uscire dalla disperata situazione in cui sono stati attirati con l’inganno?

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 29 marzo 2023.

Le uscite J-POP Manga del 29 marzo 2023

Initial D 1

di Shuichi Shigeno

€ 12,90

Takumi Fujiwara, liceale svogliato e dall’aria sonnolenta, trascorre molto tempo al volante. Ogni mattina consegna tofu per il negozio del padre, scalando con la sua Toyota Sprinter Trueno AE86 le strade insidiose del Monte Akina. Giorno dopo giorno, senza nemmeno rendersene conto, Takumi ha assorbito tecniche di corsa che la maggior parte dei piloti impiega una vita a imparare, ma non ha alcun interesse particolare per il mondo delle auto. L’amicizia con il compagno di classe Itsuki Takeuchi lo coinvolge però nella passione per le gare clandestine su strada e Takumi sembra finalmente svegliarsi dal torpore di una vita priva di benzina. Nelle sfide locali di street racing irrompe così un nuovo misterioso e fenomenale pilota: la leggenda del “Fantasma di Akina” ha inizio e il mondo delle corse non sarà più lo stesso!

Ottoman Box (Vol. 1-5)

di Shinnosuke Kanazawa

€ 32,50

Soya, un impiegato insoddisfatto, viene coinvolto in un incidente all’uscita del lavoro e… un extraterrestre si impossessa del suo corpo!

Nel frattempo, un altro alieno ha assalito Yuka, la sua adorata moglie. Ha così inizio la sotira di Ottoman, un supereroe che con la forza dell’amore combatte per proteggere la sua sposa e il mondo!

Tokyo Revengers 25

di Ken Wakui

€ 6,50

Takemichi è tornato nel passato, agli anni delle superiori, dove ha scoperto cge ora, a contendersi il potere, sono la Rokuhara Tandai, la Brahman e la Kanto Manji Gang.

Le tre squadre celesti si preparano allo scontro e, per salvare Mikey, Takemichi decide di allearsi con Senju Kawaragi, misterioso boss della Brahamn di cui nessuno conosce la vera identità… La battaglia finale si fa sempre più vicina!

Mononogatari 2

di Onigunso

€ 6,50

Gli oggetti che mostrano i segni del tempo assumono un’aura singolare e capita che possano ospitare un'”anima”, diventando così degli tsukumogami. Hyoma hga il compito di traghettare gli tsukumogami nel loro mondo. Botan ha una famiglia composta proprio da tsukumogami. ora entrambi vivono con sei di questi spiriti. Qual è. la vera natura e l’obiettivo di questi oggetti? La risposta è nel segreto di Botan, che sta per essere svelato…

Il mistero di Ron Kamonohashi 4

di Akira Amano

€ 6,50

Ron e Toto arrivano al villaggio di Yada alla ricerca del fratello di Spitz. Lì soggiornava anche il funzionario mandato per la costruzione della diga, ma quest’ultimo, scomparso dal suo alloggio, viene ritrovato morto. Gli abitanti del luogo credono in Yadagami, una divinità con il potere della sparizione, e sostengono che l’aver provocato la sua collera sia la causa di tutto, ma…

I am a hero – NUOVA EDIZIONE 12

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

– Edizioni BD –

Dada Adventure 7

di Alessandro Starace, Leonardo Berghella

€ 7,50

La Regina di Ghiaccio ha lentamente tessuto la sua tela, chiudendo Dada e i suoi compagni in una trappola letale. Hiel si è dimostrata disposta a tutto pur di mettere le mani sulla preziosa bambina, alleandosi con i Cacciabestie e attendendo pazientemente il momento giusto per sferrare il colpo finale. La situazione è disperata: Dada e i suoi sono con le spalle al muro!

RISTAMPE

I tre Adolf 1 e 2 – OSAMUSHI COLLECTION

Girl from the other side 6 e 9

Oshi no Ko – My Star 3 e 5

your name.

Caro Fratello

USCITE DIGITALI

Tokyo revengers 25

Initial D 1

Blue Period 12