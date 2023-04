I mangaka di Food Wars e Kuroko’s Basket lanceranno un nuovo manga

Il numero 18 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato che i mangaka di Food Wars e Kuroko’s Basket lanceranno rispettivamente un nuovo manga.

Più precisamente riportiamo che lo sceneggiatore Yūto Tsukuda e il disegnatore Shun Saeki lanceranno un nuovo manga intitolato Tenmaku Cinema nel numero 19 della rivista il 10 aprile. Il manga sarà incentrato su uno studente delle superiori amante del cinema chiamato Hajime. Quello che possiamo rivelare sul nuovo progetto dei due mangaka è che il protagonista principale si occupa solo di film. Avremo quindi modo di saperne di più quando Tenmaku Cinema debutterà con il primo capitolo.

Tenmaku Cinema è il primo dei due nuovi manga che faranno il loro debutto su Weekly Shonen Jump di cui stiamo parlando nel presente articolo. Infatti ora parliamo del mangaka di Kuroko’s Basket, Tadatoshi Fujimaki, che lavorerà ad un nuovo manga che si intitolerà Kiruao. Il suo debutto è previsto nel numero 20 della rivista il 17 aprile.

Tsukuda e Saeki hanno lanciato la Food Wars! su Weekly Shonen Jump nel 2012, per poi concludersi nel mese di agosto nel 2019. Le vicende ruotano attorno al protagonista Souma Yukihira. Sogna di diventare uno chef nel ristorante di suo padre e superarlo in termini di tecniche culinarie. Tuttavia alla fine della scuola media, suo padre chiude il ristorante per andare a lavorare in Europa. Nonostante lo sconcerto del ragazzo, il suo spirito combattivo ritrova forza quando suo padre lo sfida ad iscriversi in una prestigiosa scuola di cucina in cui solo il 10% degli studenti riesce ad ottenere il diploma.

Invece Kuroko’s Basket è il famoso manga spokon che ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump a dicembre 2008 e si è concluso nel 2014. Narra le vicende di Kuroko, che milita nel leggendario team di basket delle scuole medie conosciuto come “The Generation of Miracles“. Nonostante sembri sconosciuto, i principali cinque giocatori della squadra scolastica lo considerano il miglior giocatore di basket. Quello che sorprende tutti, però, è quando si unisce alla squadra si rivela essere un ragazzo è piccolo, esile e debole.

Fonte – Anime News Network