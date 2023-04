Quali sono i migliori plot twist degli anime di sempre? I plot twist sono quei sviluppi di trama importanti che caratterizzano le vicende di un anime o di un film. Principalmente questi tendono a cogliere completamente di sorpresa tutti i fan. Quindi è possibile dire che non c’è niente di meglio di un colpo di scena, soprattutto perché questi non sono tutti uguali.

Un plot twist resta indelebile nella mente dei fa, perché va a cambiare drasticamente gli sviluppi della storia di un adattamento animato. Se prendiamo in considerazione Dragon Ball, per esempio, un plot twist che menzioniamo è quello della morte di Crilin per mano di Freezer, che si credeva ormai sconfitto. Il fatto che sia invece sopravvissuto inaspettatamente ha portato a due colpi di scena: la morte di Crilin e Goku che diventa Super Saiyan.

Con il presente articolo cercheremo di riportare i migliori plot twist del anime di sempre, secondo gli utenti di Twitter. Infatti questo sondaggio parte dalla pagina dell’insider Sanjistars e a seguire molti hanno risposto segnalando il miglior plot twist di sempre.

Quindi gli appassionati degli anime si hanno condiviso tutti i migliori colpi di scena. Ce ne sono di ogni tipo, dalle identità segrete ai tradimenti e alle finte morti e alcuni di questi sono passati alla storia come i migliori mai visti.

Naturalmente, i colpi di scena presenti nel mondo dell’adattamento animato sono molti di più di quelli che i fan possano pensare di conoscere. Tuttavia alcuni sono diventati iconici al punto che tutti l’hanno visto almeno una volta. A seguire riportiamo alcune riposte condivise dai fan.

Non poteva mancare L’Attacco dei Giganti, e l’utente ItachiKachow si sofferma su un momento che ha mandato in visibilio tutti i fan dell’anime. Eren Jaeger è colui che ha architettato tutto fin dall’inizio ed è lui che ha spinto Grisha, suo padre ad attaccare frieda reiss. In questo modo si sarebbe impossessato in un solo colpo del Gigante d’Attacco e del Fondatore. Grisha aveva visto gli obiettivi del futuro possessore del Gigante d’Attacco ed ha eseguito i suoi ordini.

A decade worth of build up with careful narrative crafting. Ain't nothing like it, ever. pic.twitter.com/T4gCYWZWSW — Denji ✨ (@ItachiKachow) March 18, 2023

L’utente maybemeku riporta invece la scena di Mob Psycho 100 dove Mob trova i suoi genitori morti carbonizzati.

Invece RunawayFamous fa riferimento a una delle scene più memorabili di Evangelion.