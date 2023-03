Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yūsuke Nomura, intitolato Blue Lock Blaze Battle è il prossimo videogioco 3D per mobile sviluppato da BAEL; l’annuncio è avvenuto poco tempo fa.

Continua ancora una volta il successo dello spokon in questione, destinato a entrare nella top dei manga sportivi più importanti di sempre, specie se guardiamo l’epoca moderna.

Il gioco di calcio in 3D uscirà quest’anno per iOS e Android e sarà totalmente gratuito con i classici acquisti in-game che troviamo all’interno di ogni app di questo genere. Dal trailer in alto vediamo veramente poco per questo titolo, anche se in quei pochi secondi vengono mostrati i personaggi e la natura grafica del gioco.

Anche in questo caso il lato tecnico sembra non avere sbavature, anche se allo stesso tempo possiamo dire davvero poco e nulla al riguardo, visto che non abbiamo altro se non un piccolo teaser d’annuncio. Riportiamo tutto da ANN.

Probabilmente quest’app potrebbe essere adattata in due modi: o il gameplay sarà in tempo reale (stile FIFA) oppure a scorrimento automatico, dove il giocatore dovrà solamente seguire l’azione per poi passare, tirare, crossare ecc nel momento giusto; di certo non mancheranno meccaniche volta a spettacolarizzare le mosse finali dei calciatori.

Kaneshiro e Nomura hanno lanciato il manga su Weekly Shōnen Magazine nell’agosto 2018 mentre in Italia è approdato poco tempo dopo, riscuotendo un successo molto buono. Dopo alcuni anni è stato annunciato l’adattamento animato del manga, e a partire dall’8 ottobre è approdato su Crunchyroll.

Il prodotto è stato davvero un successo e proprio per questo sono stati recentemente annunciati un film anime e una seconda stagione di Blue Lock. Sia la serie che il film sono previsti per il 2024, anche se dobbiamo ancora attendere l’annuncio ufficiale. Cosa ne pensate di questa serie? Avete letto il manga o visto l’anime?

Rammentiamo che è stato anche annunciato il doppiaggio in italiano della serie presente sempre su Crunchyroll, con i primi due episodi in anteprima trasmessi durante la manifestazione COMICON NAPOLI 2023.

