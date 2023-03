Pluto è la prossima serie animata di casa Netflix che andrà ad adattare una delle storie più apprezzate del pubblico di Naoki Urasawa, uno dei mangaka più noti nel panorama mondiale dagli appassionati del medium nipponico. In questo progetto Naoki ha dato un nuovo volto al personaggio di Tezuka, Astro Boy, anch’esso un cult indiscusso.

Così come vediamo su Comic Book il profilo ufficiale della nota piattaforma streaming ha condiviso un poster al riguardo della serie disegnato dallo stesso autore Naoki Urasawa, che ha dato effettivamente spazio anche a tutti i personaggi della storia, dimostrando anche al suo pubblico la passione verso questo progetto.

Al momento non abbiamo ancora una data di uscita specifica, ma sappiamo che la pubblicazione di Pluto è prevista per il 2023, salvo imprevisti ovviamente. Gli studi Genco, Tezuka Productions e Studio M2 stanno lavorando per portare al pubblico questo piccolo grande capolavoro dell’arte sequenziale nipponica lanciato nel 2000.

In Giappone durante il successo di 20th Century Boys, altra perla del mangaka, è arrivato anche Pluto al cospetto dei lettori, un’opera volta alla rivisitazione più cupa e drammatica del mondo dipinto e creato da Tezuka con Astro Boy, uno degli anime e manga più famosi della storia.

Pluto: arrivano novità dalla serie Netflix tratta dal manga di Naoki Urasawa

“PLUTO” rivela un’art nuova ed esclusiva per la promozione della serie disegnata da Naoki Urasawa. Unisciti a Gesicht, Atom, Epsilon, North #2, Brau 1589, Hercules e Mont Blanc mentre affrontano un’ombra incombente e misteriosa.”

"PLUTO" reveals a brand new art, drawn by Naoki Urasawa.

Join Gesicht, Atom, Epsilon, North #2, Brau 1589, Hercules, and Mont Blanc as they face a looming, mysterious shadow.#AJ2023 #NetflixAnime #PLUTO pic.twitter.com/lCvnsYmKjE — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 25, 2023

Da come avete letto dalla descrizione questo nuovo poster mostra anche tutti i personaggi della nuova storia adattata da Netflix, insieme ai loro volti e i loro nomi, donando fin da subito un’infarinatura generale di quello che andranno a vedere gli spettatori in questa travolgente storia che mescola tantissimi generi.

Questa non è di certo una novità, specie se consideriamo che da sempre Urasawa crea storia dalle tinte diverse, e per questo sempre uniche e singolari, quindi anche su questo Pluto non farà sconti. Che abbiate letto o meno la storia non importa: Pluto è eccezionale e dalle prime immagini anche l’anime non sembra da meno, non ci resta che l’attesa.

