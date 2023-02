Un "first look" interessante

Pluto è un manga di Naoki Urasawa che rielabora il leggendario Astro Boy di Tezuka in chiave più oscura e profonda, grazie al classico stile che da sempre contraddistingue il mangaka autore di Billy Bat, 20Th Century Boys e tanti altri capolavori come Monster a esempio.

Nella giornata d’ieri abbiamo avuto modo di leggere e apprendere una conferma da parte di Netflix per quanto riguarda l’uscita della serie, al momento fissata per un generico 2023. Insieme a quest’ultima è anche arrivato un poster ufficiale, che a quanto pare anticipava un trailer molto consistente, o meglio uno “sneak peek”.

Letteralmente la piattaforma streaming fa “sbirciare” il suo pubblico all’interno di questa nuova trasposizione animata, che dalle prime sequenze sembra molto interessante e visivamente fedele all’opera originale di Urasawa. Insieme a queste succose novità sono arrivati anche dettagli sul cast e la produzione in generale.

I membri del cast giapponese sono:

Shinshū Fuji nel ruolo di Gesicht

Yōko Hikasa nel ruolo di Atom

Minori Suzuki nel ruolo di Uran

GENCO continua a produrre la serie in collaborazione con Tezuka Productions e la produzione dell’animazione è affidata a M2.

L’attrice Mirai Moriyama ha recitato in un adattamento teatrale del manga nel 2015. Un secondo adattamento teatrale è stato realizzato in Giappone nel 2018, per poi essere proiettato a livello internazionale nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Belgio nel corso dello stesso anno.

Universal Pictures e Illumination Entertainment hanno acquisito i diritti cinematografici da Tezuka Productions per un film ibrido in live-action e computer grafica (CG) di Pluto nel 2010. Riportiamo tutto da ANN.

Pluto: Netflix pubblica uno “sneak peek” dell’anime tratto dal manga di Urasawa

Da come potete vedere dalle prime sequenze l’anime sarà costernato dalla CGI, come spesso accade ultimamente con l’arte giapponese, anche se sempre nel video possiamo notare che i personaggi sono animati con la tecnica classica, ripuliti e rifiniti con i nuovi metodi di produzione.

All’interno dello “sneak peek” abbiamo un quadro completo del prodotto, visto che ai nostri occhi risaltano tutti i personaggi della storia insieme ai nemici e le varie location in cui girerà il tutto. Pluto è uno dei manga più apprezzati di sempre, e con un po di ricerca e fortuna potete recuperare la serie Planet Manga.

Fonte ANN – YouTube