Tra le uscite DC targate Panini del 30 marzo 2023 si segnala l’esordio del ciclo di Batman di Chip Zdarsky, oltre che la conclusione dell’inquietante opera di James Tynion IV The Nice House on the Lake.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 30 marzo 2023.

Le uscite DC Panini del 30 marzo 2023

Batman 68

5,00 €

Contiene: Batman (2016) #125 (I, II), Batman (2016) #126 (II)

L’arrivo delle superstar Chip Zdarsky e Jorge Jiménez!

Mentre Bruce Wayne è ossessionato dai sogni di un futuro oscuro, i miliardari di Gotham City vengono orribilmente assassinati!

Ma quando Batman inizierà a capire chi è coinvolto, i problemi non faranno che aggravarsi!

In appendice, due storie di Selina Kyle, coinvolta in una guerra di malavita che deve tentare di fermare!

Batman 68

Variant Cover

5,00 €

Contiene: Batman (2016) #125 (I, II), Batman (2016) #126 (II)



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Batman: Una Brutta Giornata – Bane

6,00 €

Contiene: Batman One Bad Day – Bane (2023) #1

Joshua Williamson (Infinite Frontier) e Howard Porter (JLA) ci regalano un’avventura incentrata su Bane, il mastodontico criminale che negli anni 90 spezzò il Cavaliere Oscuro!

Bane è un lottatore stanco e tormentato che si è messo alle spalle i suoi giorni migliori e combatte senza sosta su un ring con avversari vestiti da Batman…

…ma cosa accadrà quando scoprirà che il Venom, la droga che gli ha rovinato la vita, potrebbe distruggere l’esistenza di tante altre persone?

Presente, passato e futuro di uno dei nemici più temibili del Pipistrello!

Batman: Gotham Knights 6

Città Dorata

5,00 €

Contiene: Batman: Gotham Knights – Gilded City (2022) #6

Il prequel del videogioco Gotham Knights si conclude con alcune sconvolgenti rivelazioni!

Cosa ha causato la morte di Batman? E i suoi aiutanti saranno in grado di raccoglierne l’eredità?

Nella Gotham City del presente e del passato si è diffusa un’epidemia che ha causato moltissime vittime… e persino i vigilanti più esperti della città non ne sono immuni!

Ma che legame c’è tra questo morbo e il letale Vandal Savage?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Lanterna Verde di Geoff Johns 6

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #9/12

Un nuovo tassello fondamentale per le avventure di Lanterna Verde scritte da Geoff Johns!

Il passato di Hal Jordan e le sue azioni nei panni di Parallax tornano a perseguitarlo! Lanterne Verdi credute morte intendono vendicarsi!

Nello spazio profondo, Hal dovrà affrontare una sua vecchia conoscenza e il suo potente esercito di Manhunter!

Inoltre, un incontro/scontro con Batman disegnato da Ethan Van Sciver e Ivan Reis

Batgirls 2

Cattiva Reputazione

DC Special

16,00 €

Contiene: Batgirls (2022) #7/12

Continuano le avventure del frizzante Bat-trio composto da Barbara Gordon, Cassandra Cain e Stephanie Brown!

Ora che le riparazioni della Torre dell’Orologio sono ben avviate, non resta che ripulire la reputazione del trio di Batgirls…

…sfortunatamente non c’è molto tempo libero: un misterioso serial killer scatena il panico a Gotham City, e pare sia legato a doppio filo con uno dei peggiori nemici del Cavaliere Oscuro!

Disegni di Neil Googe e Robbi Rodriguez, il co-creatore di Spider-Gwen!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Aquaman: Andromeda

DC Black Label Complete Collection

27,00 €

Contiene: Aquaman: Andromeda (2022) #1/3

Il mistero di Point Nemo!

Nel profondo dell’Oceano Pacifico si trova il cimitero delle astronavi, ma c’è qualcos’altro laggiù: una struttura mai realizzata da mani umane, che sembra si stia risvegliando.

L’equipaggio del sottomarino Andromeda è stato incaricato di indagare, ma c’è qualcun altro interessato: Black Manta. E inevitabilmente, Aquaman!

La miniserie completa scritta da Ram V con le spettacolari tavole di Christian Ward!

Batman: Cacofonia

DC Library

14,00 €

Contiene: Batman: Cacophony (2019) #1/3

L’acclamato regista Kevin Smith (Clerks) muove i suoi primi passi a Gotham!

Il silenzioso killer Onomatopeia è giunto in città e sembra essere interessato a una preda piuttosto ambita: il Cavaliere Oscuro!

Quali altri eroi mascherati rischiano di finire nel mirino? E che ruolo avrà Joker in questa caccia all’uomo?

Un volume crudo e dall’umorismo tagliente che raccoglie la miniserie al cardiopalma firmata da Kevin Smith e Walt Flanagan.

Aquaman: Le Cronache di Atlantide

DC Deluxe

37,00 €

Contiene: Aquaman: The Atlantis Chronicles (1990) #1/7

Una saga generazionale sotto il mare!

La storia dei re Orin e Shalako, dei loro discendenti e di come una civiltà un tempo grandiosa sia cresciuta e caduta, dando vita a eroi e malvagi e culminando nella nascita dell’uomo che sarebbe diventato Aquaman.

Orin ha fiducia nella scienza, mentre suo fratello Shalako la rifiuta per perseguire il culto dei poteri oscuri, generando un conflitto che ha segnato la storia di Atlantide.

In un unico volume, l’epica saga scritta da Peter David!

The Nice House on the Lake – La Bella Casetta sul Lago 2

Verso la Fine

25,00 €

Contiene: Nice House on the Lake (2021) #7/12