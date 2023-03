Tutte le uscite Star Comics, manga e non solo, della settimana

Tra le uscite manga Star Comics del 29 marzo 2023 si segnala il terzo libro da colorare di Demon Slayer e il debutto dell’opera sci-fi distopica di Ayaka Katayama, Fungus and Iron.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 29 marzo 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’imminente uscita dell’ultimo numero di Demon Slayer, probabilmente il titolo di punta Star Comics in questo momento.

Le uscite manga Star Comics del 29 marzo 2023

ARRIVARE A TE – LA PERSONA DEL DESTINO n. 3

UP n.221

di Karuho Shiina

€ 5,20

UN GRANDE RITORNO CON LE VICENDE INEDITE DI UNO DEI MANGA FEMMINILI PIÙ AMATI DAL PUBBLICO

Da quando si sono scambiati il primo bacio, Kurumi sente crescere dentro un forte sentimento nei confronti di Eiji. Per mancanza di fiducia, però, la ragazza non è affatto convinta che le cose tra loro possano davvero funzionare… Ma quando finalmente riuscirà ad armarsi di un po’ di coraggio… il destino riserverà a entrambi una notte magica!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE n. 3

ARANCIONE

di Koyoharu Gotouge

€ 7,90

CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA, I MANGA SI UNISCONO ALLA CROMOTERAPIA!

Arriva il terzo dei libri da colorare attualmente disponibili di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Koyoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi assolutamente sfuggire!

DR.STONE n. 23

DRAGON n.295

di Boichi , Riichiro Inagaki

€ 5,20

#SCIENCEPOWER

Grazie al risveglio di Senku, la pietrificazione di tutti i membri del regno della scienza viene annullata e, durante l’operazione, diventa chiaro che la pietrificazione stessa nasconde il più grande tabù del genere umano! Il piano di allunaggio per fare luce sul mistero di Why Man, che è all’origine di ogni cosa, riprende e coinvolge il mondo intero!

FUNGUS AND IRON n. 1

TECHNO n.322

di Ayaka Katayama

€ 5,90

OPERA CONSIGLIATA ANCHE DA HAJIME ISAYAMA, AUTORE DE L’ATTACCO DEI GIGANTI!

Il genere umano è stato completamente assoggettato dai funghi, i quali, parassitando il cervello degli uomini e sottraendo loro libertà e pensiero, hanno costruito una società completamente controllata. Esistono però delle eccezioni. Dopo il fatidico incontro con una ragazza, Dante, un fortissimo soldato, decide di rovesciare le leggi del mondo in cui vive. Dalla più cupa disperazione… ha inizio la rivolta!

Non perdetevi questo nuovissimo manga dark fantasy, consigliato anche da Hajime Isayama, autore de L’Attacco dei Giganti!

SHAMAN KING FLOWERS n. 3

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

Un giorno, Hana Asakura decide di andare in un mall insieme a Yohane, che nel frattempo è diventato suo compagno di classe. Qui fa la sua comparsa Ruka, sorella maggiore di Yohane, che in qualche modo è riuscita a neutralizzare Amidamaru, mettendo quindi Hana con le spalle al muro…