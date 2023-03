Super Mario Bros. è sicuramente uno dei personaggi più conosciuti al mondo, un’icona facente parte di tantissime produzioni animate, videoludiche e fumettistiche, così come l’art degli anni novanta di cui andremo a discutere oggi. In questo articolo andremo a concentrarci su una teoria specifica con al centro i famosi Funghi del gioco.

Stando al disegno visionabile in calce i noti Funghi di Super Mario nascerebbero dai copri morti del suddetto durante le partite, attingendo la loro linfa vitale dalle versione dell’idraulico decedute durante la scorse partite, quando il protagonista non è riuscito a superare i livelli.

Quindi in poche parole quando Mario durante le partite usa questi funghi per recuperare la vita, in realtà sta attingendo dai suoi corpi precedentemente morti, rendendo il tutto veramente inquietante, specie se consideriamo che quest’ultima potrebbe anche essere una teoria valida, così come leggiamo su Comic Book.

L’utente di Twitter Supper Mario Broth ha tirato fuori questa tavola/teoria, ispirandosi a un manga del 1996 dedicato proprio a Super Mario Bors. Al centro vediamo un fungo 1-Up sorridente e contento in superfice, mentre trae la sua linfa vitale da un cadavere di Mario sotto terra.

Insieme a questa vignetta il profilo Twitter invita gli appassionati a non credere a questa ipotesi, visto che non stiamo parlando di un manga canonico o altro.

Please note that these manga are filled with jokes and eccentric theories such as this: https://t.co/xYYfnYLrbr, so this should be taken more as an interesting thought experiment than anything that would actually be endorsed by Nintendo!

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) March 23, 2023