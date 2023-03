Dopo tanti leak al riguardo sono arrivate le prime indiscrezioni su questa nuova stagione di Jujutsu Kaisen, preannunciata come un prodotto addirittura superiore alla prima serie, stando alle parole del CEO di MAPPA, lo studio di animazione attualmente a lavoro sul prodotto in questione.

Dopo l’annuncio, il trailer e la data di uscita, ecco che il pubblico ha l’occasione di leggere un piccolo pensiero dell’autore del manga Gege Akutami su questa prossima stagione, che da come già sapete amplierà e mostrerà nel dettaglio il passato di Satoru Gojo e Suguru Geto.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stata presentata alla convention AnimeJapan 2023 in Giappone insieme a un nuovo trailer ufficiale, che conferma l’uscita ufficiale della prossima stagione durante il periodo estivo: ogni giovedì alle 23:56 a partire dal 6 luglio, i nuovi episodi saranno pubblicati regolarmente.

Ovviamente non sappiamo ancora se questa sarà la data di trasmissione nostrana, visto che da parte di Crunchyroll non abbiamo ancora ricevuto nessuna notizia. Il tutto sarà probabile e il simulcast è sempre più papabile, visto anche il successo del franchise in tutto il mondo.

Jujutsu Kaisen 2: l’autore del manga dice la sua a proposito della nuova stagione

Tramite il profilo Twitter ufficiale e Comic Book, abbiamo non solo l’occasione di cogliere queste informazioni, ma allo stesso tempo abbiamo anche l’occasione di ammirare un nuovo sketch di Gege Akutami, insieme al suo piccolo pensiero al riguardo della prossima stagione. In calce abbiamo tutto il messaggio estrapolato dal sito ufficiale:

“Basandomi su quanto vista nella prima stagione e nella versione teatrale di Jujutsu Kaisen, posso sentire lo spirito e l’ambizione di rendere il tutto ancora meglio di quanto abbiate visto con la scorsa stagione, ovvero la prima. Non vedo l’ora di farlo! L’altro giorno ho mandato dei granchi in scatola allo studio, quindi per favore mangiateli!”

Questo è il messaggio di forza e grinta che leggiamo all’indirizzo web pubblicato all’interno del post visionabile in alto, dove l’autore, insieme al team MAPPA enfatizza ancora una volta questa seconda stagione, alimentando delle promesse davvero meravigliose verso il pubblico: speriamo che il tutto sia davvero così. Cosa ne dite?

Fonte Comic Book – Twitter