Pokémon: l’ultimo episodio di Ash svela il futuro del Team Rocket nella serie

La serie Pokémon ha ufficialmente detto addio ad Ash Ketchum nell’episodio della serie speciale dedicata al campione del mondo Aim To Be A Pokemon Master. Tuttavia questo episodio strappalacrime non ha solo portato Ash a dire addio a tutti i fan. Infatti sembra che anche Jesse, James e Meowth, il famoso trio del Team Rocket, diranno arrivederci alla serie. Il Team Rocket ha fatto sorprendentemente ritorno nell’episodio finale di Ash e Pikachu nel loro classico stile. Il nefasto trio si è esibito in grande stile per la loro potenziale ultima apparizione.

Come mostra l’episodio finale di questa stagione, i tre componenti stavano lavorando nel cafè del quartier generale del Team Rocket. Si occupavano della gestione del ristorante e apparentemente si erano lasciati alle spalle il mondo legati ai Pokémon. Sfortunatamente per Ash e Pikachu, i tre si rendono conto di aver bisogno l’uno dell’altro e decidono di tornare per sfidare ancora una volta il protagonista principale.

LEGGI ANCHE:



Capitan Tsubasa torna sul piccolo schermo con la seconda stagione animata

Fortunatamente per Ketchum, prima che il suo fidato amico inseparabile gli venga sottratto, riceve aiuto dal suo vecchio Pidgeot, che portando i due ad una reunion due dopo anni da quando le loro strade si erano separate. Come si può ben immaginare, alla fine ancora una volta Jesse, James e Meowth sono stati mandati nella stratosfera da Ash e Pikachu. Tuttavia pare che questa sarà l’ultima volta che vedremo il famoso trio.

Infatti nelle ultime fasi di questo episodio, prima della scena finale di addio del protagonista principale, il Team Rocket giura che tenterà di impossessarsi di Pikachu per sempre. Sono parole che sembrano dire addio al pubblico, facendo capire quello che continueranno a fare. Dunque anche se il Team Rocket potrebbe tornare in futuro, questo episodio finale di Aim To Be A Pokemon Master è più una partenza per il trio.

Non può che essere così anche perché Pokémon Horizons, il nome della nuova serie, si concentrerà sui nuovi protagonisti Liko e Roy. Sembra che i nuovi villain saranno un gruppo di allenatori conosciuti come “Gli esploratori“. Il regista della serie non ha completamente chiuso la porta ad Ash in futuro, e quindi lo stesso potrebbe valere per Jesse, James e Meowth.

Fonte – Comicbook