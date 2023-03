Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco è la prossima grande produzione in live action del noto franchise manga e anime tatto dalla mente di Kuramada, uno dei mangaka più influenti di sempre per quanto riguarda il panorama in questione.

Fin dalle prime immagini e dai primi trailer, il progetto ha scosso il pubblico, specie se andiamo a considerare il successo di questo genere di produzioni, molto scarno rispetto alle altre opere ispirate dai manga.

Prima di questo live action era già partito un remake anime in CGI della storia serie dei Saint Seiya (insieme a un film), non proprio apprezzata dal pubblico. Nonostante questo il progetto sta continuando, grazie anche al nuovo pubblico “accolto” dalla serie in questione.

Tornando al film prodotto da Sony e Toei Animation, qualche settimana fa aveva già confermato l’uscita nelle sale nipponiche per il 28 aprile, mentre nel resto del mondo dovevamo ancora conoscere tale distribuzione.

Forse anche considerando questo fattore appena discusso, in Italia il lungometraggio sarà presente solamente per tre giorni nelle sale, visto che il pubblico appassionato non è lo stesso del Giappone senza considerare il come in Italia la cultura del live action non sia proprio apprezzata.

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco: il live action arriva a giugno nelle sale italiane

Da come potete leggere dal post al momento abbiamo la conferma ufficiale delle date, come accennato racchiuse in soli 3 giorni: 26, 27 e 28 giugno. Forse questo è per testare gli incassi iniziali per poi decidere di prolungarlo nel caso quest’ultimo abbia successo. In Giappone invece, è un’altra storia.

Come anticipato in terra nostrana di certo un live action del genere non può avere lo stesso successo che potrebbe avere in territorio giapponese, quindi anche per questo la distribuzione italiana è ferma a 3 giorni, sancendo questa nuova pellicola come una sorte di evento speciale per i veri appassionati.

Dai trailer pubblicati invece, cosa ne pensate di questo ambizioso progetto? Potrebbe donare un volto fedele all’opera originale di Kuramada a cui tutti siamo affezionati? Diteci la vostra.

Fonte Instagram Sony