Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco – The Beginning ha annunciato la data di uscita giapponese con un trailer breve ma intenso, dove oltre la data fissata per il 28 aprile ha mostrato anche alcune scene di combattimento, insieme all’armatura del protagonista.

In una nuova intervista in Giappone l’attore giapponese Mackenyu ha discusso del film, successivamente alla pubblicazione del trailer appena discusso in questo articolo. Come accennato nel trailer abbiamo visto il giovane attore combattere le forze del male, utilizzando il potere della sua armatura.

Nell’intervista Mackenyu ha anche confermato di aver dato il massimo all’interno della pellicola, cercando di fare più acrobazie possibili senza l’uso di stuntman: già questo dovrebbe far capire la dedizione di questo giovane ma talentuoso attore. Il post arriva da Twitter @philazora.

Tramite CB leggiamo: “Non ci sono spesso questo genere di opportunità per gli attori asiatici-americani, e quindi a maggior ragione questo film deve essere sfruttato pienamente per dimostrare al mondo di cosa siamo capaci: divertimento, eccitazione e talento in un ruolo da protagonista”.

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco: l’attore di Seiya parla del Live Action

Mackenyu on taking the lead role in Saint Seiya: The Beginning "Not a lot of these opportunities for Asian-Americans, and it's an opportunity to show audience that Asian-American talents exist and we can bring as much fun and excitement and talent to a lead role." pic.twitter.com/vME53iWKZ0 — 💫⚔ (@philazora) February 16, 2023

Le difficoltà sono sempre tante all’interno del complesso mondo di Hollywood, specie se parliamo di giovani attori. Allo stesso tempo l’interprete di Seiya sta riuscendo a percorrere un percorso molto interessante, visti anche i suoi precedenti lavori come la trilogia live-action di Chihayafuru e Rurouni Kenshin Saishusho: The Final.

Film come Crazy Rich Asians hanno aperto la strada a recenti blockbuster come Parasite e Everything Everywhere All at Once, portando all’attenzione del grande pubblico il talento e la singolarità delle produzioni asiatiche.

Il pubblico potrà vedere e ammirare il talento di Mackenyu come protagonista di Saint Seiya questa primavera e successivamente all’interno del live action Netflix dedicato all’opera di Eiichiro Oda, One Piece, nei panni di Roronoa Zoro, il potentissimo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia. La serie uscirà nel 2023.

Voi avete visto questo nuovo trailer di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco – The Beginning? Rammentiamo nuovamente la data di uscita giapponese fissata per il 28 aprile. A distribuire il film sarà Toei Animation in territorio asiatico, mentre nel resto del mondo sarà Sony Pictures.

Fonte Comic Book – Twitter