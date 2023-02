I Cavalieri dello Zodiaco arrivano in HD su ANiME GENERATION in una versione rimasterizzata

I Cavalieri dello Zodiaco è uno dei franchise più importanti per quanto riguarda il panorama anime e manga, e nonostante la nicchia, fin dai primi episodi è riuscito a catturare tutto il mondo, diventando ad oggi uno dei cult più rilevanti di sempre.

Durante i mesi scorsi abbiamo avuto modo di apprendere l’imminente inserimento di Saint Seiya all’interno del servizio ANiME GENERATION presente su Prime Video, al momento non compreso nell’abbonamento principale della nota piattaforma streaming; quindi parliamo di un abbonamento a parte.

La qualità del servizio è sicuramente alta e il catalogo attualmente è già molto vasto, senza considerare le future aggiunte già programmate da Yamato Video al momento, come ad esempio Ken il Guerriero e anche L’Uomo Tigre, oltre che il fulcro di questo articolo, ovvero Saint Seiya, l’anime tratto dal manga di Kuramada.

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco arrivano in HD

Dopo una lunga promessa arriva quindi l’annuncio ufficiale di Yamato Video su Facebook, dove confermano questa nuova versione in HD dell’anime cult completamente rivisitato per l’occasione. Come accennato il prodotto è disponibile da oggi su ANiME GENERATION, un servizio in abbonamento presente su Prime Video.

Vi rammentiamo che è possibile provare il servizio gratis per 7 giorni, per poi proseguire con 4,99 €/mese successivamente alla scadenza dei sette giorni previsti per la prova. Quindi non avete scuse per donare una mano al progetto in questione nel portare l’animazione nipponica in terra nostrana.

Un’opportunità davvero ghiotta per tutti gli appassionati della serie anime tratta dal manga di Kuramada di rivedere nuovamente tutti gli episodi in questa bellissima e nuova versione, completamente rimasterizzata per l’occasione. Ricordiamo nuovamente che Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco è già disponibile su ANiME GENERATION.

Inoltre ci sono anche diverse serie in simulcast sul servizio in questione, oltre che su Prime Video. URUSEI YATSURA – LAMÙ E I CASINISTI PLANETARI, il reboot di Lamù ad esempio è uno dei tanti. Voi avete già provato questo servizio? Se sì diteci la vostra all’interno dei nostri post social.

Il catalogo è in continuo aggiornamento come accennato, e anche per questo chiediamo, se volete, di supportare l’animazione giapponese in Italia.

Fonte Facebook Yamato Video