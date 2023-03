Urusei Yatsura (Lamù) ha visto la sua pubblicazione in Italia sulla piattaforma Prime Video, dove la serie è stata trasmessa in simulcast con delle puntate settimanali. Chi ha seguito sa benissimo che ci sarà una seconda parte della storia, confermata recentemente proprio per il 2024, senza una data di uscita precisa.

Con la prima parte dell’anime remake appena conclusa, Il sito ufficiale del nuovo anime televisivo del manga Urusei Yatsura di Rumiko Takahashi ha rivelato venerdì che la seconda parte dell’anime andrà in onda nel 2024 e probabilmente in Italia sarà pubblicata nuovamente in simulcast su Prime. Tutto arriva da ANN.

L’anime ha debuttato nel blocco di programmazione Noitamina su Fuji TV nell’ottobre 2022. La serie come ben sappiamo offre la possibilità di (ri)vedere le avventure di Lamù in una veste nuova, sia per i nostalgici che per i neofiti.

Takahiro Kamei (direttore degli episodi di Strike Witches: Road to Berlin, JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) è il regista della serie. Masaru Yokoyama (Horimiya, Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, Fruits Basket del 2019) compone le musiche.

La serie manga è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan dal 1978 al 1987. In Italia è stato pubblicato dalla Granata Press e poi da Star Comics a partire dagli anni novanta. Questa nuova trasposizione vuole essere più fedele possibile al manga, così come ultimamente sta succedendo con i reboot di anime cult.

Come ben sapete questa nuova versione anime è una sorta di rifacimento della famosissima serie pubblicata e prodotta in origine verso gli inizi degli anni ottanta, capace ancora oggi di confermarsi un’icona non solo in Giappone ma anche in Italia, vista anche la sua presenza da molti anni all’interno delle fiere in veste di cosplay.

Sicuramente una versione rivista di Urusei Yutsura è ben accetta dalla maggior parte del pubblico, visto che in questo modo si riesce sempre e comunque ad accaparrare molti appassionati neofiti restii alla versione classica di “Lamù”.

